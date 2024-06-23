Суд в Санкт-Петербурге раскрыл детали дела экс-медиаменеджеров Пригожина

Александр Малькевич (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Бывшему топ-менеджеру медиахолдинга «Патриот», который был связан с Евгением Пригожиным, Илье Горбунову продлили срок задержания на 72 часа по решению Петроградского районного суда Санкт-Петербурга, сообщается в телеграм-канале судов города.

Его подозревают по п.б ч.3 ст.163 УК (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере), по которой грозит до 15 лет лишения свободы.

Главному редактору «Конкретно.ру» Кириллу Метелеву избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком по 18 августа.

«Фонтанка» писала, что Метелев и Горбунов обвиняются в вымогательстве у бывшего генерального директора телеканала «Санкт-Петербург», а ныне спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга Александра Малькевича. Все трое когда-то имели отношения с медиахолдингом Пригожина, писало «РИА Новости».

Горбунов работал в «Комсомольской правде» и «РИА Новости», с 2019 года фактически руководил медиагруппой «Патриот», а с 2020-го — «фабрикой троллей» и всеми входящими в медиаструктуру телеграм-каналами. Попечительский совет «Патриота» возглавлял Евгений Пригожин. Метелев в 1996 году стал соучредителем журнала частных охранных предприятий «Оперативное прикрытие», а в 2001-м — издателем газеты «Версия в Питере». Является главредом сайта «Конкретно.ру». Малькевич руководил сайтом USA Really (дочерний проект агентства ФАН, входившего в «Патриот»). ФАН перед закрытием рассказало историю «фабрики медиа» Политика

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