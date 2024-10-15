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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

VK выделит гранты блогерам для конкуренции с YouTube

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Авторы видеоблогов смогут претендовать на гранты от VK на общую сумму в 100 млн руб. Эксперты разошлись в оценке способности холдинга переманить к себе аудиторию YouTube, но признали, что новая стратегия лучше покупки крупных шоу
Фото: Сергей Грищишен / Shutterstock
Фото: Сергей Грищишен / Shutterstock

Холдинг VK впервые запустит грантовую программу для блогеров, работающих с длинными видеоформатами. Об этом РБК сообщил источник в компании, соответствующие планы подтвердили в пресс-службе холдинга.

По словам источника в VK, общий объем грантовой программы составит 100 млн руб. Претендовать на выплаты смогут блогеры со статусом индивидуального предпринимателя и сообщества с аудиторией от одной тысячи подписчиков. Таким образом видеоплатформа холдинга планирует замещать YouTube, работа которого на территории России замедляется с середины лета.

Желающие получить грант должны создавать нерекламный контент в формате горизонтальных видео длительностью от 10 минут. По словам еще одного собеседника, знакомого с условиями отбора, больше шансов на получение гранта будет у тех авторов, которые делают развлекательно-образовательный контент в формате «how to» («как что-то сделать»).

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Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

Количество получателей грантов и объем поддержки каждого будет определять координационный совет. В него войдут, в частности, дизайнер Артемий Лебедев, видеоблогер и певец Влад А4, стилист Александр Рогов, рэпер Эльдар Джарахов, продюсеры Вячеслав Дусмухаметов и Заир Юсупов, топ-менеджмент VK и другие. По итогам реализации проекта автор обязан выполнить определенные KPI (в том числе по количеству единиц контента, заявленному в проекте, и приросту подписчиков после его реализации), предоставить ссылки на видео и отчетные документы.

Что происходит с YouTube в России

С начала августа 2024 года абоненты провайдеров фиксированного доступа в интернет начали жаловаться на проблемы с воспроизведением видео на YouTube в хорошем качестве либо о полной потере доступа к платформе. В Роскомнадзоре связывали снижение качества работы видеохостинга с действиями его материнской компании Google, которая после ухода из России якобы прекратила поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов на российских сетях связи. В самом Google опровергали это и утверждали, что отсутствие доступа к видеохостингу у россиян не связано с техническими проблемами или действиями компании.

100 млн руб. — небольшая сумма для блогеров, считает глава агентства TelecomDaily Денис Кусков. Сопоставление VK Видео с YouTube даже в текущих условиях блокировки второго он также считает некорректным: «YouTube — мировой проект с огромной библиотекой и различными системами рекомендаций, а VK Видео — это локальный сервис. Да, в текущих условиях он интересен блогерам из-за замедления западных платформ. Он хорошо развивается и демонстрирует многократный рост как по доле аудитории, так и по количеству контента. Но аудитория YouTube все еще недосягаема ни для одного российского сервиса».

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Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Иную позицию выразил глава Института современных медиа Кирилл Танаев, назвавший выделяемую VK сумму «достойной». «Идея (грантов — РБК) сама по себе значительно лучше, чем недавняя практика VK просто закупать дорогие шоу, считает он. Интернет-площадка, привлекательная для блогеров, — это не то же самое, что стриминговая платформа с сериалами».

В целом же замещение YouTube, по мнению Танаева, произойдет либо при его полной блокировке, либо в случае, когда блогер на VK «реально сможет зарабатывать себе на жизнь через систему монетизации площадки». «Сейчас этого нет», — резюмирует он.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
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