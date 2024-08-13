VK объявил о запуске бесплатного онлайн-сервиса для репетиторов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Холдинг VK запустил новый бесплатный сервис для организации работы репетиторов и обучающихся — VK Tutoria, следует из поступившего в РБК пресс-релиза.

Сервис объединяет календарь, заметки, хранилище данных «Облако Mail.ru», встроенную интерактивную доску, а также «VK Мессенджер» и «VK Звонки». Авторизация на платформе проходит через VK ID, а занятия могут проходить как в мобильной, так и веб-версии сервиса. «На данный момент онлайн-платформа не имеет ограничений по количеству учеников и занятий, а также является бесплатной для всех желающих», — отметили в релизе.

Собеседники РБК ранее оценили инвестиции в проект в сумму от 200 млн до 300 млн руб. Монетизироваться сервис будет при помощи подписок, уточнил один из источников.

Спрос на онлайн-образование даже после пандемии остается высоким, отметил в разговоре с РБК глава агентства TelecomDaily Денис Кусков. Росту спроса способствуют популярность изучения иностранных языков, необходимость подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, подчеркнул он.

Глава Smart Ranking Дарья Рыжкова сочла главным риском проекта дефицит репетиторов. Она отметила, что основная нехватка преподавателей приходится на формат индивидуальных занятий.