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Технологии и медиа ,  
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VK объявил о запуске бесплатного онлайн-сервиса для репетиторов

VK VKCO ₽428,2 -1,65% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Холдинг VK запустил новый бесплатный сервис для организации работы репетиторов и обучающихся — VK Tutoria, следует из поступившего в РБК пресс-релиза.

Сервис объединяет календарь, заметки, хранилище данных «Облако Mail.ru», встроенную интерактивную доску, а также «VK Мессенджер» и «VK Звонки». Авторизация на платформе проходит через VK ID, а занятия могут проходить как в мобильной, так и веб-версии сервиса. «На данный момент онлайн-платформа не имеет ограничений по количеству учеников и занятий, а также является бесплатной для всех желающих», — отметили в релизе.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Собеседники РБК ранее оценили инвестиции в проект в сумму от 200 млн до 300 млн руб. Монетизироваться сервис будет при помощи подписок, уточнил один из источников.

Спрос на онлайн-образование даже после пандемии остается высоким, отметил в разговоре с РБК глава агентства TelecomDaily Денис Кусков. Росту спроса способствуют популярность изучения иностранных языков, необходимость подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, подчеркнул он.

Глава Smart Ranking Дарья Рыжкова сочла главным риском проекта дефицит репетиторов. Она отметила, что основная нехватка преподавателей приходится на формат индивидуальных занятий.

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