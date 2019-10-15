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Minecraft и розыгрыши помогли блогерам обогнать Дудя и Урганта
Больше всего лайков и комментариев в русскоязычном YouTube в сентябре собрал техноблогер Wylsacom. В топ-20 прошли всего два политика, прохождение карт в Minecraft на Youtube обсуждают охотнее, отмечают в Brand Analytics
Фото: Dado Ruvic/ Reuters

Эксперты Brand Analytics составили рейтинг русскоязычных YouTube-блогеров по вовлеченности, то есть с учетом всех лайков и комментариев. Первое место занял техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom), следует из поступившего в РБК исследования Brand Analytics.

В сентябре канал Wylsacom собрал рекордные 2,3 млн комментариев и 3,8 млн лайков, то есть 6,16 млн реакций. При этом его аудитория составила 7,6 млн человек. «В чем же секрет прорыва? В большинстве постов канала анонсируются рекламные конкурсы с простой механикой — лайкни, прокомментируй, подпишись, выиграй айфон/наушники и т.п. С таким «допингом» видео и собирают под 300 тыс. комментариев», — считают в Brand Analytics.

Второе место занял блогер А4, канал которого посвящен так называемым челленджам — спорам, вызовам или розыгрышам. В сумме он собрал 3,8 млн реакций. Аналитики отметили, что он стабильно показывает высокие результаты и летом 2019 года не опускался ниже четвертого места.

На третьей строчке рейтинга летсплеер (блогер, кто рассказывает или показывает процесс прохождения игры) под ником Аид (VyacheslavOO), большинство видео на канале которого посвящены игре Minecraft. Он набрал почти 3,1 млн лайков и комментариев.

В Brand Analytics отметили также рост показателей на канале оппозиционера Алексея Навального — в сентябре он собрал 2,1 млн реакций и занял шестое место, тогда как в июне не входил в топ-20, а в феврале — в топ-50. «О причинах такого успеха гадать не приходится — популярность автора и его контента подогревается спецификой политической повестки в российском обществе», — добавили авторы исследования.

В целом же, первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

  • Wylsacom — 6,16 млн реакций, аудитория 7,59 млн пользователей
  • A4 — 3,83 млн реакций, аудитория 11,08 млн
  • Аид (VyacheslavOO) — 3,06 млн реакций, аудитория 6,88 млн
  • Анатолий Шарий — 2,88 млн реакций, аудитория 2,2 млн
  • Поззи — 2,23 млн реакций, аудитория 6,26 млн
  • Алексей Навальный — 2,05 млн реакций, аудитория 2,95 млн
  • SlivkiShow — 2 млн реакций, аудитория 14,56 млн
  • Юлик — 1,96 млн реакций, аудитория 2,99 млн
  • Demaster — 1,96 млн реакций, аудитория 3,33 млн
  • Holdik — 1,78 млн реакций, аудитория 1,84 млн

При этом в топ-20 не вошли каналы «Вечерний Ургант» шоу Ивана Урганта и «вДудь» блогера Юрия Дудя. Первый занял 21 место (вовлеченность — 1,3 млн), второй — 25 место (1,2 млн) при аудитории 3,2 млн и 6 млн соответственно.

В сентябре летсплееры заняли половину мест в топ-20 и набрали 40% от суммарной вовлеченности — 18,4 млн реакций, отметили в Brand Analytics. Второй по количеству реакций тематикой стали гаджеты, но здесь «один за всех держит оборону уже упомянутый Wylsacom». Третьей категорией стали челленджи, в топ-20 попали всего два блогера, каналы которых посвящены этой тематике, но вместе они набрали 5,2 млн лайков и комментариев.

Развлекательные каналы остаются самыми вовлекающими и обсуждаемыми в русскоязычном сегменте YouTube, однако ситуативно на волне общей повестки в топ прорываются «серьезные» тематики, пояснили в Brand Analytics, указав на рост канала Навального. «Самую бурную реакцию в YouTube вызывают не политические события, а прохождение карт в Minecraft», — заключили эксперты.

Автор: Константин Нагаев
Теги: блогеры, YouTube
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