Минцифры предложило каждый год индексировать тарифы на связь

Индексация на уровне выше инфляции будет допустима, если операторы будут тратить средства на модернизацию и развитие сетей; на аналогичном уровне — если деньги пойдут на поддержание существующей инфраструктуры

Фото: Олег Елков / ТАСС

Для создания дополнительных источников финансирования в сфере связи власти могут внедрить ежегодную индексацию тарифов на услуги в данном секторе, говорится в проекте стратегии развития отрасли связи России на период до 2035 года, который размещен на сайте Минцифры.

В ведомстве отметили, что для «предоставления качественных, современных и конкурентоспособных услуг связи и доступа к интернету» для российских граждан, бизнеса и государства в отрасли необходимо повышать инвестиционные возможности операторов. Поэтому нужны дополнительные источники финансирования, с помощью которых можно покрыть затраты на «модернизацию, развитие сетей связи, а также на внедрение новых поколений технологий связи» — 5G и в дальнейшем 6G — и на поддержание работы существующей инфраструктуры.

«Одним из источников финансирования может стать ежегодная индексация тарифов на услуги связи. При этом подход к определению размера допустимой индексации должен быть дифференцированным и зависящим от целей использования оператором связи дополнительно извлеченной (благодаря индексации тарифов) прибыли», — говорится в стратегии.

В ведомстве пояснили, что индексация на уровне, «превышающем индекс потребительских цен» (инфляцию), может быть допущена в случае, если оператор полученную прибыль тратит на развитие сетей и освоение новых технологий. Регулировать это планируется за счет привязки источников финансирования конкретных инвестиционных проектов операторов связи к дополнительной прибыли, полученной в результате индексации своих тарифов».

Индексация «в пределах накопленного уровня индекса потребительских цен с момента предыдущего повышения будет считаться обоснованной», если средства пойдут на поддержание работы инфраструктуры с учетом ежегодного роста затрат операторов на это, отмечается в стратегии.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в апреле прошлого года объявила, что будет следить за тем, чтобы операторы не повышали тарифы на связь на уровень выше инфляции. В случае его превышения ведомство проводит «анализ экономической обоснованности их изменения» и, если обнаруживает несоответствие уровня роста тарифов и индекса потребительских цен, принимает меры антимонопольного реагирования.

Например, в октябре служба признала МТС виновным в поддержании высоких цен на свои услуги и нарушении антимонопольного законодательства и предписала оператору снизить тарифы. В январе МТС подал иск к ФАС, чтобы оспорить решение.

В Минцифры подчеркнули, что в России на данный момент стоимость доступа к интернету гораздо дешевле, чем в других странах: например, в 1,5–2 раза меньше, чем в Китае и государствах СНГ, и в 3–4 раза меньше, чем в развитых странах.