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Минцифры предложило каждый год индексировать тарифы на связь

Минцифры предложило ежегодную индексацию тарифов связи для развития отрасли
Индексация на уровне выше инфляции будет допустима, если операторы будут тратить средства на модернизацию и развитие сетей; на аналогичном уровне — если деньги пойдут на поддержание существующей инфраструктуры
Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

Для создания дополнительных источников финансирования в сфере связи власти могут внедрить ежегодную индексацию тарифов на услуги в данном секторе, говорится в проекте стратегии развития отрасли связи России на период до 2035 года, который размещен на сайте Минцифры.

В ведомстве отметили, что для «предоставления качественных, современных и конкурентоспособных услуг связи и доступа к интернету» для российских граждан, бизнеса и государства в отрасли необходимо повышать инвестиционные возможности операторов. Поэтому нужны дополнительные источники финансирования, с помощью которых можно покрыть затраты на «модернизацию, развитие сетей связи, а также на внедрение новых поколений технологий связи» — 5G и в дальнейшем 6G — и на поддержание работы существующей инфраструктуры.

«Одним из источников финансирования может стать ежегодная индексация тарифов на услуги связи. При этом подход к определению размера допустимой индексации должен быть дифференцированным и зависящим от целей использования оператором связи дополнительно извлеченной (благодаря индексации тарифов) прибыли», — говорится в стратегии.

В ведомстве пояснили, что индексация на уровне, «превышающем индекс потребительских цен» (инфляцию), может быть допущена в случае, если оператор полученную прибыль тратит на развитие сетей и освоение новых технологий. Регулировать это планируется за счет привязки источников финансирования конкретных инвестиционных проектов операторов связи к дополнительной прибыли, полученной в результате индексации своих тарифов».

Индексация «в пределах накопленного уровня индекса потребительских цен с момента предыдущего повышения будет считаться обоснованной», если средства пойдут на поддержание работы инфраструктуры с учетом ежегодного роста затрат операторов на это, отмечается в стратегии.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в апреле прошлого года объявила, что будет следить за тем, чтобы операторы не повышали тарифы на связь на уровень выше инфляции. В случае его превышения ведомство проводит «анализ экономической обоснованности их изменения» и, если обнаруживает несоответствие уровня роста тарифов и индекса потребительских цен, принимает меры антимонопольного реагирования.

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Например, в октябре служба признала МТС виновным в поддержании высоких цен на свои услуги и нарушении антимонопольного законодательства и предписала оператору снизить тарифы. В январе МТС подал иск к ФАС, чтобы оспорить решение.

В Минцифры подчеркнули, что в России на данный момент стоимость доступа к интернету гораздо дешевле, чем в других странах: например, в 1,5–2 раза меньше, чем в Китае и государствах СНГ, и в 3–4 раза меньше, чем в развитых странах.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Минцифры индексация тарифов связь
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