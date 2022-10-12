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ФАС обвинила МТС в повышении цен на свои услуги

ФАС: МТС нарушила антимонопольное законодательство и должна снизить тарифы
ФАС заявила, что оператор за текущий год повысил цены более чем на 20%, что превышает индекс потребительских цен и нарушает интересы потребителей. МТС заявила, что учитывала рост затрат на обслуживание телеком-инфраструктуры
МТС MTSS ₽205,85 -2,02% Купить
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

МТС признана виновной в поддержании высоких цен на свои услуги и нарушении антимонопольного законодательства, ей предписано снизить тарифы, сообщила Федеральная антимонопольная служба.

«Комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги. Служба выдала МТС предписание о необходимости снижения тарифов, в рамках которых произошли повышения, до экономически обоснованного уровня», — сообщила антимонопольная служба. Она указала, что действия оператора нарушают интересы потребителей. Размер штрафа для МТС определят в ходе административного расследования.

В МТС сообщили РБК, что компания еще не получила официальное предписание ФАС и изучит документы после поступления. «При корректировке тарифов учитывался рост затрат на обслуживание телеком-инфраструктуры, который превышает рост доходов от оказания услуг связи. Необходимые подтверждения этому были представлены комиссии», — добавили в компании.

ФАС завела дело на МТС в феврале. Тогда в ведомстве указали, что компания в январе повысила стоимость услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5%, обосновав это ростом своих затрат. В антимонопольной службе утверждали, что подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов, МТС не предоставила.

По данным ФАС, в августе оператор повторно повысил стоимость для части тарифных планов в среднем на 8,4%, а по оставшимся тарифам повышение цен произошло осенью в среднем на 9,7%. Антимонопольная служба заключила, что общее повышение в этом году превысило 20%, тогда как индекс уровня потребительских цен по состоянию на конец августа был 10,5%.

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Компании
Юлия Выродова Юлия Выродова, Дарья Чебакова Дарья Чебакова
МТС ФАС операторы связи тарифы на связь
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