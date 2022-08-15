Эксперты раскритиковали проект об ограничениях для онлайн-классифайдов

«Деловая Россия» и Общероссийский народный фронт просят Госдуму поменять формулировки законопроекта о «приземлении» сайтов объявлений. В текущем виде он приведет к оттоку сотрудников и проблемам у малого бизнеса, считают эксперты

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Принятие законопроекта, регулирующего работу онлайн-классифайдов, в его текущем виде может привести «к значительному ухудшению условий ведения деятельности ряда отечественных сервисов размещения объявления (и их возможному закрытию), оттоку высококвалифицированных специалистов и снижению конкуренции на этом рынке». О таком риске предупредил председатель «Деловой России» Алексей Репик в письме первому зампреду Госдумы Александру Жукову (копия есть у РБК).

Предложения по корректировке законопроекта высказал и Общероссийский народный фронт (ОНФ). Замруководителя исполкома по экспертно-аналитической работе ОНФ Арсений Беленький направил главе комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александру Хинштейну письмо, в котором указал, что в нынешнем виде проект «негативно отразится на целях и задачах по поддержке отечественных технологических компаний и развитию информационных технологий», приведет к возникновению «целого ряда рисков» для представителей малого и среднего бизнеса, использующих сервисы онлайн-объявлений, а также для владельцев, сотрудников и потребителей этих сервисов (копия письма также есть у РБК).

Председатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян и пресс-секретарь ОНФ подтвердили подлинность обоих писем.

Как хотят регулировать классифайды В начале июня зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин внес поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые предлагают ограничить 20% долю иностранцев в сервисах объявлений о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, поиске работы или сотрудников. Норма будет применяться к площадкам с аудиторией более 10 млн пользователей в месяц. Компаниям — владельцам сервисов предписывается не допускать совершения на этих площадках уголовных преступлений, распространения запрещенной информации и др. Они также будут обязаны обеспечить интеграцию своего сервиса с единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и порталом госуслуг. Как пояснял автор инициативы, сервисы онлайн-объявлений превратились «в огромные хранилища» разнообразных данных о гражданах и власти опасаются за их сохранность, поскольку многими площадками владеют иностранцы. Кроме того, инициатива должна обеспечить госконтроль за основными игроками индустрии «с учетом международной ситуации» и способствовать сокращению случаев мошенничества с использованием классифайдов. 5 июля законопроект был принят в первом чтении.

За что критикуют проект

По мнению Беленького, предложенное регулирование негативно повлияет на конкуренцию на динамичном рынке и приведет к усилению позиций отдельных игроков. Оно может не только иметь негативные последствия для сервисов с аудиторией более 10 млн пользователей, но и привести к закрытию или значительному сокращению региональных и узкопрофильных сервисов объявлений, предупредил он. Как пояснил РБК Беленький, компании с большой аудиторией и стабильным бизнесом системно развивают вокруг себя партнерскую сеть, в том числе активно внедряют инструменты для малого и среднего бизнеса. «Падение капитализации крупных игроков в связи с принятием законопроекта приведет в том числе к снижению или полному свертыванию подобных экосистемных инициатив», — указал он.

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Предлагаемые изменения также приведут к избыточному контролю над сервисами объявлений и затруднят их работу. Сервисы объявлений о недвижимости или транспорте уже сейчас содержат лишь базовую информацию, их пользователи передают конфиденциальные персональные данные в ходе сделок и последующей регистрации, которые происходят вне сервиса, указывает ОНФ. Существенная часть тех, кто размещает объявления о недвижимости, обладают профессиональным статусом на этом рынке и несут обязанности при работе с персональными данными. Беленький также выразил сомнения, что в онлайн-классифайдах могут появиться непрофильные объявления, подпадающие под регулирование законодательства о референдуме и выборах. Наконец, предлагаемые ограничения противоречат объявленному правительством курсу на снижение административной нагрузки на граждан и предпринимателей, считает он.

Репик в своем письме также предложил вывести из-под регулирования сервисы с объявлениями о недвижимости и транспорте, поскольку переход прав на эти категории проходит госрегистрацию, что снижает риск потенциальных нарушений. Он также не видит необходимости регулирования сервисов объявлений о работе как сферы с «минимизированными рисками» и объявлений о выполнении разных работ и услуг, так как для последних нужно дополнительно оценить риски по категориям. Представитель «Деловой России» считает также целесообразным применять регулирование только к сервисам с числом пользователей более 10 млн в сутки в течение трех месяцев, что позволит учесть сезонные колебания спроса и предложений. В отношении ограничения иностранного владения он предложил сделать исключение, разрешив такое владение международным фондам, так как для компаний с иностранным капиталом и торгуемых на Московской бирже это даст возможность сохранить листинг и поощрять инвестиции. «В условиях внешних ограничений и переформатирования экономики листинг иностранного бизнеса на Московской бирже как маркер продолжения деятельности в России заслуживает поддержки и особого подхода, в том числе как инструмент привлечения нового инвестиционного капитала», — указал Репик в письме.

Что говорят участники рынка

«В текущее непростое для экономики время дополнительное регулирование данной сферы выглядит избыточным, несет риск для крупнейших компаний, представленных на отечественном рынке классифайдов», — указал GR-аналитик Cian (развивает платформу ЦИАН) Дмитрий Денисов. По словам представителя сервиса «Профи», определение сервиса размещения объявлений в законопроекте «настолько размыто, что при небрежном или предвзятом подходе таким сервисом может стать любой сайт или приложение, которые размещают информацию от пользователей, включая «ВКонтакте», Twitter, корпоративные инфопорталы и даже сайты локальных СМИ».

Директор Института исследований интернета Карен Казарян согласен, что применение норм законопроекта может привести к ухудшению положения небольших игроков, и указал, что в России «приличное количество региональных классифайдов». По его мнению, многим владельцам сервисов объявлений придется менять структуру владения из-за наличия иностранных лиц и это может негативно повлиять на их деятельность.

Представитель VK (владеет сервисом «Юла») воздержался от комментариев. РБК направил запрос «Авито», «Авто.ру».

В поддержку законопроекта ранее выступило Минцифры. По его версии, законопроект «не ограничивает возможности функционирования рынка классифайдов, особенно если речь идет о российских компаниях», не вводит «никаких единых ресурсов и операторов, негативно влияющих на конкуренцию», а дополнительное регулирование функционирования классифайдов будет несложным для площадок, но защитит пользователей.

Хинштейн сказал, что находится в отпуске и не видел письма ОНФ. Связаться с Жуковым не удалось.