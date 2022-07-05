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Госдума поддержала законопроект о регулировании сайтов объявлений

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о регулировании деятельности сайтов частных объявлений — классифайдов, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности парламента.

Изменения, которые хотят внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», коснутся владельцев сайтов, страниц в интернете, информационных систем и компьютерных программ, где пользователи могут размещать объявления о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, поиске подходящей работы или подборе необходимых сотрудников, предназначенные для других пользователей. Закон применяется к площадке при условии, что в течение месяца доступ к ней имеют более 10 млн пользователей.

Согласно документу, владеть такой площадкой сможет только российское юрлицо или гражданин страны, допустимая доля иностранного участия — не более 20%.

Кроме того, для таких сервисов декларируется недопустимость:

  • их использования для совершения уголовно наказуемых деяний;
  • разглашения государственной или другой специально охраняемой тайны;
  • распространения публичных призывов к терактам, пропаганды порнографии, культа насилия и жестокости, нецензурной брани;
  • распространения информации, порочащей гражданина или отдельные категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка и т.д.

Кроме того, предлагается создание реестра подобных площадок, который будет вести Роскомнадзор. Он же будет определять методику подсчета количества их пользователей. При выявлении нарушений и отказе их устранить сервисам будет грозить блокировка через суд.

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Инициатор законопроекта, депутат от фракции «Единая Россия» Антон Горелкин, назвал перечисленные требования к площадкам «простыми и ясными» и отметил, что если раньше сервисы модерировали объявления «по доброй воле», теперь они будут обязаны это делать.

В случае окончательного принятия законопроект коснется многих известных российским пользователям площадок: «Авито», «Юла», «Авто.ру», у которых, согласно данным проекта Cross Web компании Mediascope, в мае этого года месячная аудитория превышала 10 млн человек.

Компании детально не комментировали законопроект, однако эксперты отмечали, что он позволит установить тотальный контроль над онлайн-сервисами объявлений и осложнит работу бизнеса. Также они указывали, что новый закон прежде всего повлияет на «Авито»: сервисом через «дочку» владеет нидерландская группа Prosus (подразделение южноафриканского холдинга Naspers), в конце мая объявившая о намерении продать сервис.

Теги
законопроект сайты рекламное объявление Госдума
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