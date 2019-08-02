Apple временно прекратила прослушку пользователей Siri

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,30 +0,94 EUR Бирж. 72,45 +1,11 Brent 62,14 -4,69% USD Нал. 65,61 64,62 EUR Нал. 72,86 71,79 USD ЦБ 64,64 +0,81 EUR ЦБ 71,71 +1,24 EUR/USD 1,1092 +0,0005 BTC/USD Бирж. 10 519,00 +119,00 IMOEX 2 695,86 -1,23% RTSI 1 299,97 -3,45% DJIA 26 583,42 -1,05% Nasdaq 8 111,12 -0,79%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Ростелеком ₽82 (+0,24%) прогноз Атон к 02.08.20
BRENT $55 (-11,45%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Verizon $62 (+12,12%) прогноз Citigroup к 31.07.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
VEON $3,8 (+27,09%) прогноз Bank of America к 01.08.20
Ростелеком ₽82 (+0,24%) прогноз Атон к 02.08.20
BRENT $55 (-11,45%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Verizon $62 (+12,12%) прогноз Citigroup к 31.07.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
VEON $3,8 (+27,09%) прогноз Bank of America к 01.08.20
Лента новостей
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 64,64 (+0,81) Quote, 13:00
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 71,71 (+1,24) Quote, 13:00
Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб. Технологии и медиа, 15:39 VR в медицине, культуре и бизнесе. Дайджест иностранных СМИ Pro, 15:37 Тест ноутбука на выживание: раскаленный песок, тряска и пыль РБК и ASUS, 15:36 Apple временно прекратила прослушку пользователей Siri Технологии и медиа, 15:23 «Спартак» внес Андре Шюррле в заявку на чемпионат России Спорт, 15:18 Как ухаживать за бородой самостоятельно Стиль, 15:13 7 самых востребованных домашних гаджетов на новый лад РБК и Philips, 15:02 У компаний Курченко оказались залоги в российских банках Бизнес, 15:01 От ВСХВ к ВДНХ: как выглядела главная выставка страны много лет назад Недвижимость, 14:56  ЦИК отклонила жалобу Лисицы на отказ в регистрации кандидатом на выборах Политика, 14:54 Генсек НАТО отверг идею Москвы о ракетном моратории Политика, 14:54 Новичок «Спартака» назвал переход возможностью выиграть чемпионат Спорт, 14:49 В США легкомоторный самолет экстренно сел на шоссе Общество, 14:44 Еще более безналичные: почему не всем выгодны QR-платежи Pro, 14:38
Технологии и медиа ,  
0 
Apple временно прекратила прослушку пользователей Siri
Такое решение компания приняла после материала The Guardian, в котором говорилось, что у подрядчиков Apple был доступ к конфиденциальной информации, которой пользователи делились с голосовым помощником
Фото: Richard B. Levine / imago images / Levine-Roberts / ТАСС

Apple приостановила глобальную программу по оценке сообщений, которыми пользователи обмениваются с голосовым ассистентом Siri, пишет The Verge со ссылкой на представителя компании.

В Apple заявили, что проводят «тщательный анализ» ситуации и на время проверки не будут изучать записи, полученные через Siri. «Кроме того, в рамках будущего обновления программного обеспечения, пользователи смогут выбирать, участвовать ли в программе оценки», — сказал представитель компании.

На прошлой неделе один из подрядчиков Apple рассказал The Guardian, что записи общения пользователей с Siri, которые компания анализирует для улучшения голосового помощника, зачастую содержат конфиденциальную информацию. На некоторых записях были озвучены адреса клиентов, медицинские назначения, а также, возможно, информацию о наркосделках, заявил источник газеты.

Технологии и медиа
Выручка Apple в России выросла на 30%

По словам подрядчика, Apple поручила проанализировать записи по нескольким параметрам. Например, хотел ли пользователь включить Siri или это произошло случайно, насколько уместным был ответ голосового ассистента и т.п.

Источник The Guardian сообщил, что записи сопровождались информацией о местоположении пользователя и рядом других данных, например, о контактах и приложении. По его словам, зачастую записи были сделаны из-за того, что Siri активировали случайно. Источник отметил, что подобное часто происходит при использовании часов Apple Watch и умной колонки Apple HomePod.

Технологии и медиа
В Apple Watch обнаружили позволявшую прослушивать разговоры уязвимость

В Apple заявили газете, что анализируют небольшую часть запросов к Siri чтобы улучшить работу ассистента и диктовку сообщений. При этом в запросах пользователей нет информации об их учетных записях, заверили в компании.

Издание отмечает, что другие компании-разработчики голосовых ассистентов ранее также уличали в прослушивании сообщений пользователей без их ведома–в апреле Bloomberg узнал, что сотрудники Amazon делают это для улучшения Alexa, а в начале июля в Google признали, что подрядчики компании изучают записи пользователей Assistant.

В 2018 году американские сенаторы выразили главе Apple Тиму Куку беспокойство в связи с сообщениями о том, что устройства компании могут «подслушивать» пользователей через Siri. В Apple тогда заявили, что подобное невозможно без согласия клиентов.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Apple, голосовой помощник, Siri
Материалы по теме
В Apple Watch обнаружили позволявшую прослушивать разговоры уязвимость
Технологии и медиа
Apple впервые раскрыла число запросов государств об удалении приложений
Технологии и медиа
Apple устранила позволявший прослушивать пользователей через FaceTime баг
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter