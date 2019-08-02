Apple временно прекратила прослушку пользователей Siri

Такое решение компания приняла после материала The Guardian, в котором говорилось, что у подрядчиков Apple был доступ к конфиденциальной информации, которой пользователи делились с голосовым помощником

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Apple приостановила глобальную программу по оценке сообщений, которыми пользователи обмениваются с голосовым ассистентом Siri, пишет The Verge со ссылкой на представителя компании.

В Apple заявили, что проводят «тщательный анализ» ситуации и на время проверки не будут изучать записи, полученные через Siri. «Кроме того, в рамках будущего обновления программного обеспечения, пользователи смогут выбирать, участвовать ли в программе оценки», — сказал представитель компании.

На прошлой неделе один из подрядчиков Apple рассказал The Guardian, что записи общения пользователей с Siri, которые компания анализирует для улучшения голосового помощника, зачастую содержат конфиденциальную информацию. На некоторых записях были озвучены адреса клиентов, медицинские назначения, а также, возможно, информацию о наркосделках, заявил источник газеты.

По словам подрядчика, Apple поручила проанализировать записи по нескольким параметрам. Например, хотел ли пользователь включить Siri или это произошло случайно, насколько уместным был ответ голосового ассистента и т.п.