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Глава «МегаФона» рассказал о поисках преемника
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Глава «МегаФона» рассказал о поисках преемника
Технологии и медиа, 15:53
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Глава «МегаФона» рассказал о поисках преемника
Гендиректор «МегаФона» Сергей Солдатенков в интервью РБК прокомментировал возможный уход из компании: он намерен доработать до окончания контракта в начале 2019 года, но компания начала искать преемника
Фото: Владислав Шатило / РБК

«Мой нынешний контракт заканчивается в начале следующего года. В сентябре-октябре будем обсуждать с акционерами вопрос о преемнике. Считаю это правильным и ответственным подходом с точки зрения развития бизнеса», — рассказал Сергей Солдатенков в интервью РБК, отвечая на просьбу прокомментировать слухи о своем уходе из компании.

Глава «МегаФона» напомнил, что в 2012 году, когда он в предыдущий раз уходил из компании, «полгода готовили передачу дел Ивану Таврину». «У любого серьезного бизнеса должен существовать план преемственности в руководстве», — отметил Солдатенков. Кто может стать преемником, он не сказал.

«МегаФон» — второй по количеству абонентов оператор сотовой связи в России, по итогам 2017 года компания обслуживала 75,4 млн абонентов, занимая 29% рынка (лидер — МТС с долей 31%). Компания также оказывает услуги фиксированной связи, доступа в интернет, платного телевидения и др., владеет 100% «Скартела» (бренд Yota) и 45% «МФ Технологии», которой принадлежит 5,23% обыкновенных акций (соответствуют 58,87% голосов) интернет-холдинга Mail.Ru Group, а также рядом других активов.

Сергей Солдатенков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Сергей Солдатенков впервые возглавил «МегаФон» в 2003 году и проработал на этой должности до апреля 2012 года, когда уступил пост Ивану Таврину, давнему партнеру Алишера Усманова, основного акционера оператора. Под руководством Солдатенкова «МегаФон» в 2010 году обогнал «ВымпелКом» и стал вторым оператором в России по количеству сотовых абонентов и выручке от этих услуг. Пока Иван Таврин руководил компанией, Солдатенков занимал пост председателя совета директоров. После ухода Таврина из компании в конце апреля 2016 года Солдатенков вновь занял должность ее гендиректора.

При этом год назад «Ведомости» со ссылкой на свои источники писали, что Солдатенков покинет пост гендиректора «МегаФона» осенью 2017 года. По словам собеседников издания, контракт с Солдатенковым был заключен в 2016 году до даты проведения годового собрания акционеров в 2019 году. Среди наиболее вероятных кандидатов на место главы оператора «Ведомости» называли его топ-менеджеров Геворка Вермишяна и Влада Вольфсона. Однако «МегаФон» тогда официально опроверг эту информацию.

При этом в конце ноября 2017 года «МегаФон» объявил о создании в компании должности исполнительного директора, которую занял Геворк Вермишян (до этого с июля 2011 года был финансовым директором оператора). В зону ответственности Вермишяна вошли операционная деятельность, контроль исполнения стратегии компании, организация работы коллегиальных органов управления и управление деятельностью «дочек». Солдатенков, в свою очередь, должен был сосредоточиться на реализации масштабных инфраструктурных проектов, взаимодействии с государством и крупными корпоративными заказчиками, перспективных проектах в рамках цифровой повестки страны.

В начале лета участники рынка вновь заговорили о том, что Солдатенков может в ближайшее время покинуть «МегаФон». В качестве возможного преемника два источника РБК, близкие к акционерам «МегаФона», вновь называли Геворка Вермишяна.

Среди заслуг Сергея Солдатенкова в должности гендиректора на последнем сроке старший аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин назвал то, что он положил начало оздоровлению телеком-рынка и окончанию ценовых войн между операторами. «При нем «МегаФон» первым среди операторов начал отменять безлимитные тарифы. Также Солдатенков положил начало оптимизации розничной сети операторов, процесс потом подхватили остальные участники рынка. За счет сокращения собственных салонов и консолидации «Евросети» (летом 2017 года «МегаФон» выкупил 100% компании, а весной этого года ретейлер был объединен со «Связным») удалось повысить рентабельность компании и сократить затраты», — отметил Либин. Сокращение каналов дистрибуции позволило снизить количество продаваемых сим-карт — к этому сейчас стремятся все операторы, — отсеяв таким образом «лишних» абонентов, пояснил он.

В то же время, по словам Либина, при Солдатенкове в компании произошло несколько «неоднозначных» событий. В частности, спорная покупка и дальнейшая продажа доли в Mail.Ru Group. В 2017 году «МегаФон» приобрел 15,2% обыкновенных (соответствуют 63,8% голосующих) акций Mail.Ru Group, но весной этого года объявил, что внесет 5,23% акций (дают 58,87% голосов) интернет-холдинга в новую компанию «МФ Технологии» (МФТ), получив в ней 45%. Еще 35% акций МФТ купил Газпромбанк, 11% — «Ростех», 9% — USM Group. Спорный эффект, по мнению аналитика, оказали отказ от выплаты дивидендов и решение о делистинге с Лондонской биржи, о котором компания объявила в середине июля. «Однако эти вопросы скорее находятся в компетенции главного акционера компании, а не генерального директора», — оговорился Сергей Либин.

Авторы: Анна Балашова, Александра Посыпкина, Тимофей Дзядко, Сергей Соболев.
Теги: «МегаФон» , Сергей Солдатенков , сотовый оператор , гендиректор
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