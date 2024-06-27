Павел Дуров прилетел в Астану

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Основатель Telegram Павел Дуров прилетел в столицу Казахстана Астану и посетил международный технопарк IT-стартапов Astana Hub, сообщает казахстанский портал Orda.

Предприниматель осмотрел комплекс в сопровождении охраны. По информации издания, Дуров приехал обсудить высокотехнологичные проекты с главой Минцифры республики Жасланом Мадиевым. Ранее министр рассказал, что передал бизнесмену приглашение приехать в Казахстан.

В середине июня Дуров посетил Киргизию. Тогда предприниматель сообщил, что более половины населения страны ежемесячно пользуется Telegram, а за последние четыре месяца популярность мессенджера в Киргизии выросла на 30%. По словам бизнесмена, он встретился с представителями местных телекоммуникационных компаний для обсуждения улучшения работы Telegram в стране.

В 2014 году Дуров сообщил, что покинул Россию и не планирует возвращаться. Среди причин отъезда предприниматель назвал «отсутствие честных и независимых судов» и «обилие противоречащих друг другу законов». В том же году Дурова уволили с поста гендиректора соцсети «ВКонтакте» и он объявил о намерении заняться созданием новой платформы за рубежом.

В 2013 году основатель Telegram получил гражданство Федерации Сент-Китс и Невис, а осенью 2021 года — Франции. В апреле 2022-го Forbes сообщил о просьбе предпринимателя не называть его российским бизнесменом. Состояние Дурова журнал оценивает в $15,5 млрд.