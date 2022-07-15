Возглавивший «Роскосмос» Борисов поблагодарил Рогозина
Бывший вице-премьер правительства Юрий Борисов, которого президент России Владимир Путин назначил главой «Роскосмоса» вместо Дмитрия Рогозина, встретился с руководством госкорпорации, передает ТАСС со ссылкой на ее заявление.
По данным агентства, на встрече Борисов рассказал сотрудникам, как видит стратегические пути развития корпорации.
«Коллеги, в вашем присутствии хочу сказать слова благодарности Дмитрию Олеговичу Рогозину. За четыре года работы в качестве генерального директора госкорпорации сделано достаточно много. Сам тот факт, что за более чем три года не случилось ни одной серьезной аварии, говорит о многом», — сказал он.
Борисов добавил, что компания уже начала «пионерские» работы, чего не могла сделать в течение «многих лет».
Также «Роскосмос» определил, что будет работать над Российской орбитальной служебной станцией (РОСС) и над техническими аспектами перспективных носителей. По словам Борисова, корпорация должна добиться результата, способного «стать витриной достижений корпорации».
Борисов стал главой «Роскосмоса» 15 июля, сменив на этом посту Дмитрия Рогозина. Ранее он был вице-премьером правительства и курировал при нем космос и оборонную промышленность.
О том, что Борисов уйдет в отставку с поста вице-премьера, ранее говорили источники РБК. Они подтверждали, что после этого он должен возглавить «Роскосмос».
В Кремле пояснили, что президент России Владимир Путин уволил Рогозина не потому, что у властей были претензии к его работе. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в этот же день сказал, что Рогозина вскоре назначат на новую должность, но не уточнил, на какую. Конкретных сроков, в которые примут решение, представитель Кремля не озвучивал.