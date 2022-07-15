Возглавивший «Роскосмос» Борисов поблагодарил Рогозина

Юрий Борисов (Фото: Global Look Press)

Бывший вице-премьер правительства Юрий Борисов, которого президент России Владимир Путин назначил главой «Роскосмоса» вместо Дмитрия Рогозина, встретился с руководством госкорпорации, передает ТАСС со ссылкой на ее заявление.

По данным агентства, на встрече Борисов рассказал сотрудникам, как видит стратегические пути развития корпорации.

«Коллеги, в вашем присутствии хочу сказать слова благодарности Дмитрию Олеговичу Рогозину. За четыре года работы в качестве генерального директора госкорпорации сделано достаточно много. Сам тот факт, что за более чем три года не случилось ни одной серьезной аварии, говорит о многом», — сказал он.

Борисов добавил, что компания уже начала «пионерские» работы, чего не могла сделать в течение «многих лет».

Также «Роскосмос» определил, что будет работать над Российской орбитальной служебной станцией (РОСС) и над техническими аспектами перспективных носителей. По словам Борисова, корпорация должна добиться результата, способного «стать витриной достижений корпорации».

Борисов стал главой «Роскосмоса» 15 июля, сменив на этом посту Дмитрия Рогозина. Ранее он был вице-премьером правительства и курировал при нем космос и оборонную промышленность.

Читайте на РБК Pro Pro Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Инструкции Pro Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Статьи Pro Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Саммари Pro Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Статьи Pro Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен Статьи Pro Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Статьи Pro Какие айтишники хотят уйти из российских фирм и как их удержать Какие айтишники хотят уйти из российских фирм и как их удержать Статьи Pro На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что Кейсы

О том, что Борисов уйдет в отставку с поста вице-премьера, ранее говорили источники РБК. Они подтверждали, что после этого он должен возглавить «Роскосмос».

В Кремле пояснили, что президент России Владимир Путин уволил Рогозина не потому, что у властей были претензии к его работе. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в этот же день сказал, что Рогозина вскоре назначат на новую должность, но не уточнил, на какую. Конкретных сроков, в которые примут решение, представитель Кремля не озвучивал.