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Рогозин назвал условие возобновления диалога между «Роскосмосом» и НАСА

Предприятия «Роскосмоса» находятся под западными санкциями, которые предусматривают запрет на поставки товаров двойного назначения и технологий
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

«Роскосмос» возобновит переговоры о сотрудничестве с американским Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) только в случае снятия санкций, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Вчера мне сообщили, что сенатор [Билл] Нельсон, который возглавляет НАСА, хочет со мной переговорить по телефону. О чем говорить-то? Говорить не о чем на самом деле. Пусть сначала санкции отменяют свои незаконные», — сказал он.

Нельсон был сенатором от штата Флорида с 2001 по 2019 год. НАСА он возглавил в апреле 2021-го.

Рогозин напомнил, что ограничительные меры введены в том числе против предприятий, которые имеют отношение к обеспечению работы российского сегмента Международной космической станции (МКС).

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После начала российской спецоперации на Украине западные страны ввели несколько пакетов санкций против России, которые в том числе коснулись экспорта электроники и технологий для аэрокосмической отрасли.

Кроме того, под ограничительные меры ЕС попали предприятия «Роскосмоса»: ракетно-космический центр «Прогресс» (разрабатывает, производит и эксплуатирует ракеты-носители «Союз-2»), Центральный научно-исследовательский институт машиностроения («ЦНИИмаш») и холдинг «Российские космические системы» (АО «РКС»). В то же время Британия ввела санкции против Государственного ракетного центра им. академика В.П.Макеева, оборонного предприятия «Титан-Баррикады» и Салаватского химического завода.

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Рогозин отмечал, что при введении ограничительных мер страны ориентировались на санкционные списки, уже действующие в США.

В ответ на санкции «Роскосмос» прекратил проведение пусков с космодрома Куру во Французской Гвиане и отказался от запуска спутников британской OneWeb с Байконура. Кроме того, Россия прекратила поставки двигателей РД-180 и РД-181, которые США используют для ракеты «Атланс-5» и первой ступени ракеты «Антарес». Также «Роскосмос» решил перевести в рубли расчеты по внешним контрактам.

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Дмитрий Рогозин

чиновник, политик, глава «Роскосмоса»

21 декабря 1963 года
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