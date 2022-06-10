Правительство одобрило переговоры между «Роскосмосом» и NASA по полетам
Правительство России одобрило переговоры по подписанию соглашения между «Роскосмосом» и NASA по перекрестным полетам на МКС. Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
«Принять предложение <...> о проведении переговоров о подписании Договоренности об исполнении соглашения между Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях», — говорится в документе.
В распоряжении подчеркнули, что инициатива была выдвинута «Роскосмосом» и была согласована с МИДом и другими федеральными органами исполнительной власти.
Программа перекрестных полетов предполагает отправку российских космонавтов в космос на кораблях американского производства, а астронавтов США — на российских. Подобное соглашение действовало до 2011 года, после чего экипажи на МКС начали доставлять исключительно российскими кораблями. В 2020 году NASA сообщило, что ведет переговоры с «Роскосмосом» о возобновлении сотрудничества по этой схеме.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 19 мая сообщил, что решение по перекрестным российско-американским полетам на МКС будет принято после завершения внутренних процедур в первой декаде июня.
Он подчеркнул, что итоговое решение будет зависеть от позиции NASA по санкциям против России и от возможностей американцев обеспечить безопасность экипажа при полете. Рогозин не исключил, что полет российского космонавта Анны Кикиной будет в рамках перекрестных полетов.
За несколько дней до этого глава «Роскосмоса» подчеркнул, что российские космонавты не будут летать на американских кораблях Boeing Starliner даже в случае договоренности с NASA о перекрестных полетах.
Рогозин объяснил такое решение изменением отношений между Россией и западными странами после начала спецоперации, а также одним аварийным полетом Boeing Starliner, на котором должны были полететь российские космонавты.
В прошлом году, по его словам, Москва и Вашингтон обсуждали возможность полета Кикиной на американском корабле, однако после начала спецоперации на Украине 24 февраля «ситуация кардинально поменялась». Так что решение о перекрестных полетах на МКС с NASA принимать преждевременно, отметил он.
Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев 12 апреля сообщил, что большинство федеральных органов исполнительной власти одобрило проект соглашения о перекрестных полетах к МКС в сотрудничестве с США.