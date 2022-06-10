Правительство одобрило переговоры между «Роскосмосом» и NASA по полетам

Переговоры пойдут о полетах экипажей на российский и американских кораблях к МКС. Схема не действовала с 2011 года

Фото: Bill Ingalls / Getty Images

Правительство России одобрило переговоры по подписанию соглашения между «Роскосмосом» и NASA по перекрестным полетам на МКС. Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение <...> о проведении переговоров о подписании Договоренности об исполнении соглашения между Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях», — говорится в документе.

В распоряжении подчеркнули, что инициатива была выдвинута «Роскосмосом» и была согласована с МИДом и другими федеральными органами исполнительной власти.

Программа перекрестных полетов предполагает отправку российских космонавтов в космос на кораблях американского производства, а астронавтов США — на российских. Подобное соглашение действовало до 2011 года, после чего экипажи на МКС начали доставлять исключительно российскими кораблями. В 2020 году NASA сообщило, что ведет переговоры с «Роскосмосом» о возобновлении сотрудничества по этой схеме.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 19 мая сообщил, что решение по перекрестным российско-американским полетам на МКС будет принято после завершения внутренних процедур в первой декаде июня.

Он подчеркнул, что итоговое решение будет зависеть от позиции NASA по санкциям против России и от возможностей американцев обеспечить безопасность экипажа при полете. Рогозин не исключил, что полет российского космонавта Анны Кикиной будет в рамках перекрестных полетов.

Читайте на РБК Pro Pro Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать Статьи Pro Хочу составить план тренировок. Что важно учесть Хочу составить план тренировок. Что важно учесть Инструкции Pro Как вернуть долг в период моратория на банкротство Как вернуть долг в период моратория на банкротство Инструкции Pro Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022 Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022 Инструкции Pro Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Статьи Pro США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать Статьи Pro Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии Статьи Pro Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса Статьи

За несколько дней до этого глава «Роскосмоса» подчеркнул, что российские космонавты не будут летать на американских кораблях Boeing Starliner даже в случае договоренности с NASA о перекрестных полетах.

Рогозин объяснил такое решение изменением отношений между Россией и западными странами после начала спецоперации, а также одним аварийным полетом Boeing Starliner, на котором должны были полететь российские космонавты.

В прошлом году, по его словам, Москва и Вашингтон обсуждали возможность полета Кикиной на американском корабле, однако после начала спецоперации на Украине 24 февраля «ситуация кардинально поменялась». Так что решение о перекрестных полетах на МКС с NASA принимать преждевременно, отметил он.

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев 12 апреля сообщил, что большинство федеральных органов исполнительной власти одобрило проект соглашения о перекрестных полетах к МКС в сотрудничестве с США.