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Правительство одобрило переговоры между «Роскосмосом» и NASA по полетам

Переговоры пойдут о полетах экипажей на российский и американских кораблях к МКС. Схема не действовала с 2011 года
Фото: Bill Ingalls / Getty Images
Фото: Bill Ingalls / Getty Images

Правительство России одобрило переговоры по подписанию соглашения между «Роскосмосом» и NASA по перекрестным полетам на МКС. Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение <...> о проведении переговоров о подписании Договоренности об исполнении соглашения между Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях», — говорится в документе.

В распоряжении подчеркнули, что инициатива была выдвинута «Роскосмосом» и была согласована с МИДом и другими федеральными органами исполнительной власти.

Программа перекрестных полетов предполагает отправку российских космонавтов в космос на кораблях американского производства, а астронавтов США — на российских. Подобное соглашение действовало до 2011 года, после чего экипажи на МКС начали доставлять исключительно российскими кораблями. В 2020 году NASA сообщило, что ведет переговоры с «Роскосмосом» о возобновлении сотрудничества по этой схеме.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 19 мая сообщил, что решение по перекрестным российско-американским полетам на МКС будет принято после завершения внутренних процедур в первой декаде июня.

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Фото:NASA / Getty Images

Он подчеркнул, что итоговое решение будет зависеть от позиции NASA по санкциям против России и от возможностей американцев обеспечить безопасность экипажа при полете. Рогозин не исключил, что полет российского космонавта Анны Кикиной будет в рамках перекрестных полетов.

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За несколько дней до этого глава «Роскосмоса» подчеркнул, что российские космонавты не будут летать на американских кораблях Boeing Starliner даже в случае договоренности с NASA о перекрестных полетах.

Рогозин объяснил такое решение изменением отношений между Россией и западными странами после начала спецоперации, а также одним аварийным полетом Boeing Starliner, на котором должны были полететь российские космонавты.

В прошлом году, по его словам, Москва и Вашингтон обсуждали возможность полета Кикиной на американском корабле, однако после начала спецоперации на Украине 24 февраля «ситуация кардинально поменялась». Так что решение о перекрестных полетах на МКС с NASA принимать преждевременно, отметил он.

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев 12 апреля сообщил, что большинство федеральных органов исполнительной власти одобрило проект соглашения о перекрестных полетах к МКС в сотрудничестве с США.

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Персоны
Виктория Тютина Виктория Тютина
Роскосмос NASA МКС полеты правительство

Дмитрий Рогозин

чиновник, политик, глава «Роскосмоса»

21 декабря 1963 года
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