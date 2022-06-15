Эксперты спрогнозировали падение ИТ-рынка в России на 20% по итогам года

По прогнозу TAdviser, в лучшем случае объем российского рынка ИТ в этом году снизится не более чем на 10%, а в худшем — более чем на 20%. Сами ИТ-компании пока стараются или не давать прогнозы, или быть оптимистами

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По оптимистичному прогнозу, объем российского ИТ-рынка по итогам 2022 года может снизиться на 10% по сравнению с показателем прошлого года. Об этом говорится в материалах к новой редакции рейтинга 100 крупнейших ИТ-компаний в России, подготовленной аналитическим центром TAdviser (есть у РБК). По его оценке, в прошлом году объем ИТ-рынка составил 2,22 трлн руб., что на 20% выше, чем за год до этого. Пессимистичный сценарий развития рынка, по версии TAdviser, предполагает, что его объем в этом году снизится более чем на 20%.

«Оба сценария развития учитывают уход большой части западных игроков и частичную приостановку деятельности восточных партнеров, связанную как с нарушением логистических цепочек, так и с опасениями вторичных санкций. Кроме того, оба варианта предполагают существенный рост выручки российских разработчиков программного обеспечения и компаний, занимающихся информационной безопасностью», — говорится в исследовании. Предполагается, что в рамках оптимистичного сценария выручка системных интеграторов практически не изменится, а у ИТ-дистрибьторов частично снизится, в рамках пессимистичного — ожидается существенное падение доходов и тех и других.

Эксперты указывают, что основными негативными факторами для объема ИТ-рынка сейчас являются санкции, приостановка деятельности большинства западных вендоров, в том числе не имеющих схожих российских аналогов, а также экономическая ситуация в целом, когда у части компаний останется возможность решать только насущные тактические задачи.

После начала специальной военной операции на Украине и введения санкций со стороны западных стран о приостановке или полном прекращении деятельности в России заявили представители нескольких зарубежных компаний, чьи местные «дочки» попали в топ-100 российских ИТ-компаний, в том числе попавшие в топ-25 Dell, HP, SAP, Cisco Systems, EPAM и Nokia. Среди других участников рейтинга, заморозивших работу в стране, были такие мировые гиганты, как IBM, Oracle, Micosoft и Intel.

По словам главного редактора TAdviser Александра Левашова, 2021 год, возможно, стал последним, когда рейтинг TAdviser100 включал значительное количество иностранных игроков, с конца февраля почти все они прекратили или приостановили деятельность в стране. Новые очертания рынка пока формируются, но, по мнению Левашова, лучшие позиции получат разработчики ИТ-продуктов и провайдеры сервисов, сделавших ставку на развитие собственных технологий, поскольку спрос на них обеспечат не только госструктуры, как это было после 2014 года, но и частный бизнес. Также будет взлет отечественных поставщиков решений информационной безопасности, должны появиться новые «звезды» в области вычислительной техники, прогнозирует Левашов. Одновременно он не исключил снижение выручки системных интеграторов и дистрибьюторов, чей портфель в значительной степени составляли продукты и проекты иностранных вендоров, а также новый виток консолидации ИТ-игроков вокруг крупнейших корпораций.

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Лидером рейтинга крупнейших ИТ-компаний по итогам 2021 года, как и в предыдущие годы, TAdviser назвал радиоэлектронный кластер госкорпорации «Ростеха», чья выручка увеличилась на 32%, до 295 млрд руб. В топ-5 также вошли ИТ-дистрибьюторы OCS Distribution и «Марвел-Дистрибуция», компания Softline и российское представительство китайской Huawei. В числе крупных ИТ-игроков также названы «ИКС Холдинг», «Ростелеком», Группа «Т1» и «1C».

Какие настроения у участников рынка

Директор по сервисам Softline Олег Тремзин согласен с оценкой TAdviser. При этом сейчас реализуется «скорее пессимистичный сценарий», так как «серьезное влияние» на ИТ-рынок оказывает уход иностранных вендоров, «их доля составляла более 50%», отметил Тремзин. Softline, по его словам, была вынуждена пересмотреть свой прогноз после 24 февраля из-за неопределенности на рынке и нестабильности курса российского рубля. «Сейчас мы перешли на поквартальное прогнозирование внутри компании для наших акционеров и инвесторов, так как идет полная перестройка портфеля продуктов и услуг на российском рынке», — рассказал он. Тремзин уверен, что некоторые клиенты все еще ожидают возвращения иностранных производителей на российский рынок, «поэтому процесс принятия решений по импортозамещению двигается медленно». «Мы прекрасно понимаем и осознаем, что ИТ-рынок поменялся кардинально, у нас наступила новая эпоха поддержки «старых» систем и планирование «дорожной карты» по миграции на новые доступные решения. При этом любая миграция будет включать в себя комбинирование нескольких продуктов, отказ от ряда функционала, который был у зарубежных продуктов и пока отсутствует у российских», — отметил представитель Softline.

Представитель «ИКС Холдинга», напротив сообщил, что в компании оптимистично смотрят на дальнейшее развитие ИТ-рынка. Среди проблем он назвал нехватку высококвалифицированных инженеров, комплектующих, трудности с логистикой и др., но указал, что они решаются путем «тесного сотрудничества бизнеса и государства». В компании также заявили, что после 24 февраля ощутили дополнительный спрос на продукцию, производимую компаниями, входящими в холдинг.

Согласно ожиданиям гендиректора группы «Т1» Игоря Калганова, сегмент ИТ-услуг вырастет на 15–20% за год в связи с массовым переходом на облачные сервисы, развитием заказной разработки ПО, ускоренной цифровизацией и импортозамещением. На позитивное развитие рынка, по его мнению, также может оказать влияние его консолидация за счет сделок слияния и поглощения (M&A), перехода сотрудников из российских представительств западных компаний в отечественные ИТ-компании, а также новых форматов стратегических партнерств крупных игроков. Также влияние на темпы развития рынка окажут меры поддержки ИТ со стороны государства, в частности адресная поддержка ИТ-отрасли, ускоренное импортозамещение, «параллельный импорт» и др., считает Калганов.

Представитель «Марвел-Дистрибуции» отметил, что, «учитывая, что даже прогнозы по экономическому состоянию страны переоцениваются практически еженедельно, давать оценку по состоянию ИТ-рынка довольно сложно». В то же время компания придерживается «скорее оптимистичного сценария». По прогнозу ее представителя, в этом году будут расти такие сегменты, как отечественное ПО, решения в области импортонезависимости, «умный» дом. В «Ростелекоме» сказали, что воздерживаются от прогнозов по развитию рынка и компании в 2022 году «до момента стабилизации ситуации и снижения волатильности на финансовых рынках».

Представитель Huawei отказался от комментариев. РБК направил запросы в OCS Distribution и «1С».