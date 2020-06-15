Глава «Билайна» назвал Россию обществом победившей «цифры» из-за вируса

Гендиректор «ВымпелКома» во внутреннем письме подвел итоги трех месяцев удаленной работы: сотрудники и клиенты компании адаптировались к работе в онлайн-режиме. Оператор продлил режим удаленки до 31 августа

Александр Торбахов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

«Коронакризис доказал, что россияне — общество победившей цифры. Особенно во всем, что касается телеком-услуг. До 40% наших магазинов эти три месяца были закрыты, и мы справились без них», — отметил гендиректор «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Александр Торбахов в письме, разосланном сотрудникам (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил представитель оператора). По словам топ-менеджера, это не значит, что все закрытые магазины компании уже не откроются, но у оператора появилась возможность «переосмыслить» офлайн-каналы продаж и обслуживания, усилить развитие онлайн-каналов.

Торбахов отметил, что коронавирус при всем своем отрицательном влиянии и принесенных бедах, как все кризисы, «подарил человечеству и новые возможности»: для роста продуктивности компании; для более качественного взаимодействия с клиентами онлайн; для лучшего понимания проблем и лучшего формулирования целей; для укрепления корпоративной культуры. «ВымпелКом», надеется он, сможет воспользоваться всеми перечисленными возможностями.

В письме Торбахов сообщил, что компания продолжит работать в удаленном режиме до 31 августа. «Коронакризисные март, апрель и май доказали: эффективность бизнеса — это не с 9 до 18 в офисе, не постоянно на глазах руководителя и даже не совещания на 50 человек в одном зале. Эффективность — это ответственность за результат, командная работа, гибкость графика, контроль и главное — четкие цели», отметил глава оператора. Он, впрочем, сообщил, что не является поклонником «будоражащей умы идеи о том, что после коронакризиса «мир уже никогда не будет прежним» и мы превратимся в общество на удаленке». В частности, потому что «человек и его предшественники развивались миллионы лет в группе: людям было важно видеть других людей, общаться лично, обмениваться эмоциями и коммуницировать не только вербально», ездить в другие города и страны и т.д. Но пока гендиректор «ВымпелКома» попросил сотрудников воздержаться от командировок даже в регионы, свободные от ограничений.

Для тех сотрудников, кому по каким-то причинам нужно посетить офис, обеспечены дополнительные меры безопасности: появилась разметка рабочих мест и общих пространств, бесплатные средства индивидуальной защиты и антисептики, ведется постоянный контроль самочувствия сотрудников оператора и подрядных организаций.