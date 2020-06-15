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Глава «Билайна» назвал Россию обществом победившей «цифры» из-за вируса

Гендиректор «ВымпелКома» во внутреннем письме подвел итоги трех месяцев удаленной работы: сотрудники и клиенты компании адаптировались к работе в онлайн-режиме. Оператор продлил режим удаленки до 31 августа
Александр Торбахов
Александр Торбахов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

«Коронакризис доказал, что россияне — общество победившей цифры. Особенно во всем, что касается телеком-услуг. До 40% наших магазинов эти три месяца были закрыты, и мы справились без них», — отметил гендиректор «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Александр Торбахов в письме, разосланном сотрудникам (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил представитель оператора). По словам топ-менеджера, это не значит, что все закрытые магазины компании уже не откроются, но у оператора появилась возможность «переосмыслить» офлайн-каналы продаж и обслуживания, усилить развитие онлайн-каналов.

Торбахов отметил, что коронавирус при всем своем отрицательном влиянии и принесенных бедах, как все кризисы, «подарил человечеству и новые возможности»: для роста продуктивности компании; для более качественного взаимодействия с клиентами онлайн; для лучшего понимания проблем и лучшего формулирования целей; для укрепления корпоративной культуры. «ВымпелКом», надеется он, сможет воспользоваться всеми перечисленными возможностями.

В письме Торбахов сообщил, что компания продолжит работать в удаленном режиме до 31 августа. «Коронакризисные март, апрель и май доказали: эффективность бизнеса — это не с 9 до 18 в офисе, не постоянно на глазах руководителя и даже не совещания на 50 человек в одном зале. Эффективность — это ответственность за результат, командная работа, гибкость графика, контроль и главное — четкие цели», отметил глава оператора. Он, впрочем, сообщил, что не является поклонником «будоражащей умы идеи о том, что после коронакризиса «мир уже никогда не будет прежним» и мы превратимся в общество на удаленке». В частности, потому что «человек и его предшественники развивались миллионы лет в группе: людям было важно видеть других людей, общаться лично, обмениваться эмоциями и коммуницировать не только вербально», ездить в другие города и страны и т.д. Но пока гендиректор «ВымпелКома» попросил сотрудников воздержаться от командировок даже в регионы, свободные от ограничений.

Собянин попросил московский бизнес оставить сотрудников на удаленке
Общество
Фото: Kacper Pempel / Reuters

Для тех сотрудников, кому по каким-то причинам нужно посетить офис, обеспечены дополнительные меры безопасности: появилась разметка рабочих мест и общих пространств, бесплатные средства индивидуальной защиты и антисептики, ведется постоянный контроль самочувствия сотрудников оператора и подрядных организаций.

Ранее о решении продлить режим удаленной работы до сентября сообщили компании Mail.ru Group, QIWI и «Яндекс». Сотрудники Тинькофф Банка продолжат работать удаленно до 1 августа, а Альфа-банка — до конца года.

Представитель основного конкурента «ВымпелКома», компании МТС, рассказал, что у оператора нет единого решения о дате выхода в офисы. В компании внимательно следят за эпидемиологической ситуацией в регионах, проводят опросы сотрудников и намерены выходить на работу постепенно. Сотрудники московского офиса «МегаФона» останутся в режиме удаленной работы до конца июня, сообщил РБК представитель компании. Выход сотрудников в регионах будет зависеть от эпидемиологической ситуации на местах, уточнил он.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Анастасия Скрынникова
Теги: «ВымпелКом», «Билайн», коронавирус
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