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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
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Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Технологии и медиа ,  
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Акимов пообещал решить вопрос с частотами для сетей 5G за два года
Для оптимальной работы сетей 5G в России им нужен диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, который используют силовые ведомства. Вице-премьер Акимов заявил, что вопрос с частотами решат в ближайшие два года
Максим Акимов (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти ведут переговоры с производителями оборудования и поставщиками, которые могут быть задействованы для создания в России сетей 5G, однако вопрос с частотами для них еще не решен, передает ТАСС.

«У нас два года на решение вопроса с частотами, мы его обязательного вместе с нашими коллегами из силового блока найдем», — сказал Акимов.

Он добавил, что при создании сетей 5G важно не только соответствовать мировой повестке, но и локализовать некоторые решения в России. В частности, в рамках данного проекта Акимов считает нужным задействовать российские компании.

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Операторы неоднократного говорили, что для оптимальной работы 5G-сетей им необходимы частоты из диапазона 3,4-3,8 ГГц. Этот диапазон используют силовые ведомства, включая Минобороны и ФСО. Представители силового блока в составе госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) заблокировали выделение этого диапазона для 5G сетей. В результате, сетям нового поколения выделили частоты 4,8-4,99 ГГц и 27,1-27,5 ГГц.

Видео: РБК

В апреле Акимов обратился к президенту России Владимиру Путину и попросил дать поручения для конверсии частотного спектра, то есть для перевода работающих в нем средств на другие частоты. Стоимость создания 5G-cетей в России вице-премьер оценил в 650 млрд.

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В начале июня два федеральных чиновника сообщили РБК, что Совбез России выступил против передачи частот диапазона 3,4-3,8 ГГц для 5G-сетей. В аппарате Совбеза заявили, что не располагают такой информацией и не подтверждают ее.

Нацпрограмма «Цифровая экономика» предусматривает, что пилотные проекты по созданию 5G-сетей должны завершиться к концу 2020 года, а к 2021 году должны появиться первые коммерческие сети.

Автор: Константин Нагаев
Теги: 5G, частоты, Максим Акимов
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