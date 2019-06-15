Акимов пообещал решить вопрос с частотами для сетей 5G за два года

Акимов пообещал решить вопрос с частотами для сетей 5G за два года

Для оптимальной работы сетей 5G в России им нужен диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, который используют силовые ведомства. Вице-премьер Акимов заявил, что вопрос с частотами решат в ближайшие два года

Максим Акимов (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти ведут переговоры с производителями оборудования и поставщиками, которые могут быть задействованы для создания в России сетей 5G, однако вопрос с частотами для них еще не решен, передает ТАСС.

«У нас два года на решение вопроса с частотами, мы его обязательного вместе с нашими коллегами из силового блока найдем», — сказал Акимов.

Он добавил, что при создании сетей 5G важно не только соответствовать мировой повестке, но и локализовать некоторые решения в России. В частности, в рамках данного проекта Акимов считает нужным задействовать российские компании.

Операторы неоднократного говорили, что для оптимальной работы 5G-сетей им необходимы частоты из диапазона 3,4-3,8 ГГц. Этот диапазон используют силовые ведомства, включая Минобороны и ФСО. Представители силового блока в составе госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) заблокировали выделение этого диапазона для 5G сетей. В результате, сетям нового поколения выделили частоты 4,8-4,99 ГГц и 27,1-27,5 ГГц.