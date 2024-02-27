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LG, Bosch и Sony начали закрывать магазины в России

«Ъ» узнал о закрытии оставшихся магазинов LG, Bosch и Sony в России
Монобрендовые магазины LG, Sony и Bosch начали закрываться в России из-за «отсутствия поставок», часть из них распродают остатки товаров, пишет «Ъ». Источник издания среди причин также назвал истечение договоров аренды
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

С начала февраля 2024 года в России начали закрываться монобрендовые магазины бытовой техники и электроники LG (Южная Корея), Sony (Япония) и Bosch (Германия), пишет «Коммерсантъ».

В техподдержке компаний рассказали изданию о распродаже остатков товара и назвали причиной закрытия розничных точек «отсутствие поставок». Их места займут поставщики из Турции и Китая, пишет «Ъ».

После начала военной операции на Украине ряд иностранных брендов, в том числе LG, Sony и Bosch, заморозили поставки товаров в Россию. Источник среди крупных ретейлеров объяснил «Ъ», что закрытие этих магазинов только сейчас обусловлено долгосрочными договорами аренды, расторжение которых могло привести к штрафам и необходимости внести все платежи. «Арендатор должен предупредить о прекращении аренды за полгода, поэтому розничным партнерам ушедших вендоров проще было «досидеть» до конца контракта, хотя официальные поставки встали», — сказал собеседник издания.

Он также отметил, что в сложившейся ситуации магазины бытовой техники оказались более убыточными, а продвижение в России производителям стало не нужно.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

LG Electronics объявила о приостановке всех поставок в Россию в марте 2022 года и пообещала «следить за развитием ситуации». Также была остановлена работа завода компании в подмосковной Рузе. В октябре 2022 года «Коммерсантъ» писал о планах LG перенести заводские мощности в Казахстан или Узбекистан, но в компании эту информацию опровергли.

Sony приостановила все поставки программного и аппаратного обеспечения в Россию, а также продажи приставок PlayStation. В компании также объявили, что пожертвуют $2 млн пострадавшим во время конфликта на Украине.

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Bosch в марте 2022 года остановила производство на семи российских предприятиях из-за риска использования ее продукции в «негражданских» целях, писал Bloomberg. В апреле завод в Энгельсе купил холдинг S8 Capital, а ООО «Роберт Бош Самара» — ФГУП «НАМИ». В декабре 2023 года на финальной стадии находились переговоры о продаже заводов Bosch в поселке Стрельна в Санкт-Петербурге турецкому инфестфонду Can Holding, писал «Ъ».

В декабре 2023 года «Ъ» писал о планах правительства обязать магазины электроники «выделять полку» для российской техники. Один из источников издания рассказывал о начале заключения соглашений крупных маркетплейсов с отечественными производителями о размещении их товаров на площадках. Собеседник «Ъ» также допускал возможные требования по минимальной доле в ассортименте.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что в разрабатываемом законопроекте речь не идет о конкретных группах товаров, а «объем квот» будут определять в том числе производители и ретейлеры. По его словам, при этом существенными факторами станут «количество устойчивых отечественных брендов и их способность к масштабированию производства».

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Юлия Овчинникова
Россия LG Bosch Sony
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