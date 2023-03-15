Расходы россиян на развлечения выросли зимой минимум на 30%

У россиян восстановился спрос на развлечения - билеты на концерты, в театры и другие события покупали этой зимой чаще, чем до пандемии. Эксперты объясняют тренд отсутствием иного досуга и падением более доступного сегмента кино

Каток в Парке Горького в Москве (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Билетные агрегаторы «Яндекс Афиша», Ticketland и МТС Live (последние принадлежат МТС) зафиксировали увеличение среднего чека при покупке билетов на развлекательные мероприятия. Об этом РБК сообщили представители сервисов.

По данным «Яндекс Афиши», средний чек на проходившие зимой 2022-2023 года мероприятия вырос по всей России на 30% год к году и достиг 2504 руб. В регионах средний чек рос быстрее, чем в двух столицах: прирост составил 50% год к году, до 1848 руб. В Москве прирост составил 27% (до 3295 руб.), в Петербурге — 24% (до 2942 руб.).

Витрины МТС зафиксировали даже больший рост расходов на развлечения: средний чек по России зимой составил 3732 руб. (прирост год к году — 99%). В Петербурге аналогичные показатели — 3039 руб., плюс 40% год к году. При этом в Москве расходы на развлечения по сравнению с прошлой зимой почти не изменились: прирост составил всего 7%, в среднем до 5148 руб.

Как считали «Яндекс Афиша» проанализировала собственные продажи в выделяемых сервисом сегментах «кино», «концерты», «театр», «стендап», «елки», «спорт», «катки», «выставки» и т.д. за периоды с 1 декабря по 28 февраля, начиная с зимы 2019-2020 годов. Ticketland и МТС Live изучили данные за аналогичный период в сегментах «спектакли», «концерты», «мюзиклы», «детям», «выставки», «классика» (включает билеты в филармонии и консерватории) и «шоу». «Яндекс Афиша» позиционирует себя крупнейший онлайн-сервис для покупки билетов на мероприятия. Сервис, по собственным данным, доступен в более чем 100 городах, ежедневно им пользуются больше 6 млн человек. МТС Live оценивает свою долю (включая Ticketland) в 20% рынка билетов на зрелищные мероприятия. За 2022 год на билетных витринах МТС было продано 6,2 млн билетов в более чем 100 городах России.

Динамика, как свидетельствует статистика МТС, объясняется, в частности, возросшим спросом, поскольку средняя цена билета на развлекательные мероприятия год к году не изменилась и осталась на уровне 1,8 тыс. руб. При этом в сравнении с зимой 2021-2022 годов количество проданных билетов в штуках у Ticketland и МТС Live выросло почти на 56% (абсолютные цифры не раскрываются).

«Яндекс Афиша», в свою очередь, фиксирует и рост средней стоимости билета на 33,5% — до 1926 руб. Количество покупок (может включать больше одного билета) на «Яндекс Афише» зимой 2022-2023 годов выросло на 56% по сравнению с зимой 2021-2022 годов.

Увеличение среднего чека представитель сервиса объясняет «как общим ростом цен во всех сферах экономики», так и перераспределением долей разных сегментов развлечений. Например, доля заказов в сегменте «кино» несколько снизилась, при этом люди стали тратить больше денег на театры и выставки, объясняет директор по контенту «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили. При этом кино как вид досуга изначально дешевле и доступнее, уточняют в «Яндекс Афише».

Представитель МТС согласен: на увеличение чека повлияло сокращение количества контента в кино, увеличение продаж на более дорогие мероприятия, а также снятие коронавирусных ограничений и собственный рост базы мероприятий агрегаторов.

Спрос на развлечения превысил допандемийный уровень

Энрико Мазавришвили из «Яндекс Афиши» утверждает, что спрос на развлечения вернулся к допандемийным показателям уже к концу 2022-го года. Зимой 2020-2021 агрегатор фиксировал на 45% меньше заказов, чем в последнюю зиму до начала пандемии и локдауна. В зимние месяцы 2022-2023 количество заказов оказалось уже на 60% больше, чем было в аналогичный допандемийный период (абсолютные показатели не приводятся). Отдельно взятый январь 2023-го и вовсе превысил показатели января 2020-го на 81%, став рекордным. Текущая динамика, по словам Мазавришвили, позволяет прогнозировать продолжение роста спроса на развлечения.

В Ticketland и МТС Live отмечают аналогичный тренд, но темпы восстановления спроса у этих агрегаторов более медленные. Так, в сравнении с допандемийной зимой, количество билетов, проданных на витринах МТС, выросло только на 16%. В отдельно взятой Москве продажи вовсе не восстановились и по итогам прошедшей зимы оказались на 15% меньше, чем в сезоне 2019-2020 года. Так и не восстановившийся спрос на развлечения в столице представитель МТС объясняет сокращением выбора мероприятий «после начала пандемии и кризиса 2022 года». При этом в регионах количество организаторов мероприятий, наоборот, увеличилось. Кроме того, выросло количество мюзиклов и интерес к ним среди населения.

Какие развлечения выбирают Количество событий в сегменте развлечений период с 1 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года выросло на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2021-2022 годов (по данным «Яндекс Афиши»).

Средний чек в сегменте «кино» в заказах на «Яндекс Афише» снизился на 7% по отношению к показателям прошлой зимы.

Топовые события зимы 2023 по количеству заказов на «Яндекс Афише» — сеансы катания на «Катке культуры и отдыха» в Парке Горького, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» в Театре МДМ и Государственный академический ансамбль танца «Вайнах» (Грозный).

Почему растет спрос на развлечения

Количество зрелищных мероприятий с момента начала специальной военной операции России на Украине сократилось, отмечает общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских. Уменьшилось и число активно выступающих артистов. «При этом мы видим запрос аудитории, особенно со стороны и раньше посещавших мероприятия и концерты, на развлечения, — отмечает Шпигальских. — Для широкой аудитории это эмоционально необходимо в текущих условиях, как позитивная подпитка. Это обеспечивает возрождающуюся активность в сегменте развлечений».

На фоне пандемии и отказа западных артистов от гастролей по России в связи с геополитической ситуацией произошли изменения и в структуре промоутеров, отмечает Шпигальских. Не все крупные игроки, по ее словам, смогли удержать свои позиции: «Кто-то переориентировался на российских артистов, кто-то вовсе ушел в сегмент спектаклей».

Высокий интерес у зрителей к массовым мероприятиям подтвердил и концертный директор ряда российских артистов Табриз Шахиди (работает, в том числе, с Леонидом Якубовичем, Оскаром Кучерой и Михаилом Галустяном): «Такого пика у индустрии публичных кассовых концертов (мероприятия, организованные частными промоутерами, билеты на которые находятся в свободной продаже — РБК) не было даже до пандемии». По его словам, это связано с тем, что, несмотря на сокращение числа выступающих артистов, аудитория осталась. «Кроме того, из списка развлечений вычеркнуты кино и путешествия в Европу, поэтому люди стали больше радовать себя концертами», — добавляет Шахиди.

Аналогичное объяснение дает и музыкальный продюсер Александр Лунев (известен как автор песни «Never Let You Go» для выступления Димы Билана на «Евровидении», сотрудничал с Натальей Ветлицкой, Жасмин и другими артистами). Во-первых, за счет сокращения активно выступающих артистов вырос интерес к тем, кто остался. Во-вторых, сказывается «желание людей отвлечься». Кроме того, сами артисты стали давать концерты активнее на фоне сокращения доходов от стримингов после ухода из России Spotify и Apple Music, добавляет эксперт.