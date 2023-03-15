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Соцсеть «Россграм» пообещала инвесторам доходность 950%

Российский аналог Instagram объявил о поиске инвесторов, пообещав доходность 950%
Соцсеть «Россграм» начала поиск инвесторов, пообещав доходность 950% за три года. Но эксперты пока сомневаются, что российский аналог Instagram сможет привлечь заявленную аудиторию
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

«Россграм» объявил о поиске частных инвесторов и пообещал доходность 850–950% в течение трех лет. Это следует из информации в телеграм-канале соцсети.

В этом году планируется привлечь 250 млн руб., рассказали РБК основатели соцсети Александр Зобов и Кирилл Филлимонов. Средства пойдут на развитие продукта, в основном на привлечение пользователей, работу с блогерами и СМИ, пояснил Зобов.

Соцсеть «Россграм» была анонсирована в марте прошлого года в качестве альтернативы Instagram (принадлежит Meta Platforms, которая была признана экстремистской организацией; заблокирована в России). Пользователям был обещан похожий функционал и мобильные приложения для платформ Android и iOS.

На сегодняшний день мобильное приложение соцсети так и не появилось в магазинах AppStore и Google Play. С 9 февраля «Россграм» доступен в RuStore — российском магазине приложений для платформы Android. Пока это публичная ограниченная beta-версия на ограниченное число пользователей. По словам Зобова, пока они пытаются рассчитать нагрузки на приложение, посчитать расходы на инфраструктуру и юнит-экономику проекта, чтобы понять, какие инвестиции на проект необходимы.

В конце марта прошлого года в Google Play появилось мошенническое приложение, мимикрирующее под официальный клиентский сервис «Россграма» (сейчас в магазине присутствует схожее приложение, убедился корреспондент РБК). Руководство «Россграма» заявило, что эти приложения не имеют отношения к их соцсети.

Как «Россграм» намерен обеспечить доходность

Основным юрлицом «Россграма» является ООО «Айти истории». По данным СПАРК, оно зарегистрировано в апреле 2022 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. и на 100% принадлежит Кириллу Филлимонову. Данные о финансовых показателях этой компании не приводятся. Но указано, что «Айти истории» является ответчиком в деле о взыскании обязательных платежей и санкций в Пенсионный фонд на сумму 4 тыс. руб.

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По словам Александра Зобова, выручка «Россграма» в 2022 году составила 20 млн руб., еще до запуска бета-версии приложения компания зарабатывала на продаже аккаунтов для бизнеса. В этом году компания ориентируется на выручку 120–150 млн руб., а в течение пяти лет — 2,5 млрд руб., рассказал он. Исходя из мультипликатора 8 — среднего значения, которое компания слышит от венчурных фондов при оценке собственной стоимости, ее капитализация, по словам Зобова, должна превысить 4 млрд руб. в ближайшие три года. «Это даст возможность инвесторам продать свои акции в 8–10 раз дороже», — рассчитывает он. За год компания получила больше 1 тыс. заявок от инвесторов, желающих вложить в основном от 20 тыс. руб., но большинству из них пришлось отказать, рассказал Зобов. В прошлом году «Россграм», по его словам, получил 17 млн руб. инвестиций от частных инвесторов.

Условия привлечения финансирования «Россграм» обсуждает «индивидуально с каждым инвестором», но, как уточнил сооснователь, они подписывают инвестиционное соглашение, в котором прописаны сумма вложений и доля в компании, которую получает инвестор. «Сейчас мы отталкиваемся от минимальной суммы инвестиций 2,5 млн руб. О среднем чеке сказать сложно, так как суммы инвестиций могут быть различными», — отметил он.

По словам Зобова, государственные деньги на проект не привлекались, хотя компания подавала заявку на получение гранта в размере 20 млн руб. по программе «Развитие» Фонда содействия инновациям, а также намерены подать заявку на грант в размере до 700 млн руб. в рамках отбора социально значимых импортозамещающих ИТ-проектов фонда «Сколково».

Сейчас приложение работает в закрытом режиме и имеет 25 тыс. пользователей, утверждает Зобов. Еще около 1 млн пользователей прошли предрегистрацию, и эта цифра растет «органически». К концу года компания ожидает рост базы до 5,5 млн пользователей. «Как и любой венчурный стартап ранней стадии, мы сжигаем денег больше, чем зарабатываем. Это обусловлено динамикой роста, потребностью в выпуске новых сервисов и функций приложения», — отметил собеседник РБК. Стратегия развития проекта предполагает агрессивный рост до середины 2026 года, «пока не будет захвачена доля в 25% рынка таргетированной рекламы России». Зобов также сообщил, что «эластичность компании позволяет выдерживать риск недофинансирования на размер до 38%».

Есть ли перспективы

Для соцсетей указанная доходность на начальных этапах инвестирования не является чем-то недостижимым. В 2012 году венчурный фонд Andreessen Horowitz, основанный Марком Андрессеном и Беном Хоровицем, сообщил, что заработал $78 млн на своих начальных инвестициях в размере $250 тыс. в Instagram, то есть доход оказался в 312 раз больше вложенных средств. Кроме того, эта же соцсеть закрыла раунд инвестиций на $50 млн от фондов Sequoia, Thrive Capital Джоша Кушнера, Greylock и Benchmark при оценке $500 млн непосредственно перед продажей Facebook (предыдущее название Meta Platforms; одноименная соцсеть была признана экстремистской организацией; заблокирована в России), в рамках которой была оценена в $1 млрд.

Однако в России первая волна соцсетей, на которой закрепились «Одноклассники» и «ВКонтакте», отгремела во времена 2000-х годов, уверен руководитель специальных проектов RU-CENTER Алексей Замесов. По его словам, дальнейшие попытки создания аналогов специализированных соцсетей, например Linkedin (заблокирована в России), заканчивались ничем. «Если за год соцсеть никто не знает и она не растет экспоненциально, шанс, что народ туда вдруг повалит, стремится к нулю. Кроме того, соцсети — это история про монетизацию впоследствии, а в России шансов найти инвесторов без выхода на прибыль в короткие сроки нет», — подчеркнул Замесов. Говоря о том, почему основатели не бросают идею раскрутить «Россграм», он предположил, что, возможно, «это увлеченные люди, одержимые идеей».

Основатель Liveinternet Герман Клименко также высказал «критичное отношение» к продукту. В качестве позитивного момента он отметил только попытку создать импортонезависимый продукт. «У копий есть шансы — у аналогов нет. В копии можно что-то добавлять и улучшать при сохранении основного функционала. Дуров запустил «ВКонтакте» и Telegram как копии зарубежных продуктов. Они оказались успешными. Основная проблема «Россграма» и других аналогов в том, что для заработка надо иметь 10–20 млн аудитории. У «Россграма» этого нет», — отметил Клименко.

По данным Mediascope, в феврале 2023 года в топ-5 по месячному охвату российских пользователей старше 12 лет десктопной и мобильной версий среди соцсетей входили «ВКонтакте» (85,8 млн), TikTok (68 млн), «Одноклассники» (50,5 млн), Instagram (охват — 28,3 млн) и Facebook (охват — 23,2 млн).

«У меня вызывает сомнение, что компания сможет органически нарастить к концу года число пользователей до заявленной цифры 5,5 млн пользователей», — рассуждает управляющий партнер TMT Investments Артем Инютин. «Дело в том, что базовая потребность человека со всей его адресной книгой сейчас удовлетворена Instagram и пользователи находят способы пользоваться этой соцсетью», — указал он. Инютин отметил, что частные инвесторы сейчас «очень напряжены ситуацией на мировом фондовом рынке и в российской экономике», так что большой капитал от частных инвесторов «Россграму» будет найти трудно, более простым способом привлечения финансирования может быть выбор государственных или квазигосударственных структур.

Авторы
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
При участии
Евгения Стогова
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