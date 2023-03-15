Соцсеть «Россграм» пообещала инвесторам доходность 950%

Соцсеть «Россграм» начала поиск инвесторов, пообещав доходность 950% за три года. Но эксперты пока сомневаются, что российский аналог Instagram сможет привлечь заявленную аудиторию

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

«Россграм» объявил о поиске частных инвесторов и пообещал доходность 850–950% в течение трех лет. Это следует из информации в телеграм-канале соцсети.

В этом году планируется привлечь 250 млн руб., рассказали РБК основатели соцсети Александр Зобов и Кирилл Филлимонов. Средства пойдут на развитие продукта, в основном на привлечение пользователей, работу с блогерами и СМИ, пояснил Зобов.

Соцсеть «Россграм» была анонсирована в марте прошлого года в качестве альтернативы Instagram (принадлежит Meta Platforms, которая была признана экстремистской организацией; заблокирована в России). Пользователям был обещан похожий функционал и мобильные приложения для платформ Android и iOS.

На сегодняшний день мобильное приложение соцсети так и не появилось в магазинах AppStore и Google Play. С 9 февраля «Россграм» доступен в RuStore — российском магазине приложений для платформы Android. Пока это публичная ограниченная beta-версия на ограниченное число пользователей. По словам Зобова, пока они пытаются рассчитать нагрузки на приложение, посчитать расходы на инфраструктуру и юнит-экономику проекта, чтобы понять, какие инвестиции на проект необходимы.

В конце марта прошлого года в Google Play появилось мошенническое приложение, мимикрирующее под официальный клиентский сервис «Россграма» (сейчас в магазине присутствует схожее приложение, убедился корреспондент РБК). Руководство «Россграма» заявило, что эти приложения не имеют отношения к их соцсети.

Как «Россграм» намерен обеспечить доходность

Основным юрлицом «Россграма» является ООО «Айти истории». По данным СПАРК, оно зарегистрировано в апреле 2022 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. и на 100% принадлежит Кириллу Филлимонову. Данные о финансовых показателях этой компании не приводятся. Но указано, что «Айти истории» является ответчиком в деле о взыскании обязательных платежей и санкций в Пенсионный фонд на сумму 4 тыс. руб.

По словам Александра Зобова, выручка «Россграма» в 2022 году составила 20 млн руб., еще до запуска бета-версии приложения компания зарабатывала на продаже аккаунтов для бизнеса. В этом году компания ориентируется на выручку 120–150 млн руб., а в течение пяти лет — 2,5 млрд руб., рассказал он. Исходя из мультипликатора 8 — среднего значения, которое компания слышит от венчурных фондов при оценке собственной стоимости, ее капитализация, по словам Зобова, должна превысить 4 млрд руб. в ближайшие три года. «Это даст возможность инвесторам продать свои акции в 8–10 раз дороже», — рассчитывает он. За год компания получила больше 1 тыс. заявок от инвесторов, желающих вложить в основном от 20 тыс. руб., но большинству из них пришлось отказать, рассказал Зобов. В прошлом году «Россграм», по его словам, получил 17 млн руб. инвестиций от частных инвесторов.

Условия привлечения финансирования «Россграм» обсуждает «индивидуально с каждым инвестором», но, как уточнил сооснователь, они подписывают инвестиционное соглашение, в котором прописаны сумма вложений и доля в компании, которую получает инвестор. «Сейчас мы отталкиваемся от минимальной суммы инвестиций 2,5 млн руб. О среднем чеке сказать сложно, так как суммы инвестиций могут быть различными», — отметил он.

По словам Зобова, государственные деньги на проект не привлекались, хотя компания подавала заявку на получение гранта в размере 20 млн руб. по программе «Развитие» Фонда содействия инновациям, а также намерены подать заявку на грант в размере до 700 млн руб. в рамках отбора социально значимых импортозамещающих ИТ-проектов фонда «Сколково».

Сейчас приложение работает в закрытом режиме и имеет 25 тыс. пользователей, утверждает Зобов. Еще около 1 млн пользователей прошли предрегистрацию, и эта цифра растет «органически». К концу года компания ожидает рост базы до 5,5 млн пользователей. «Как и любой венчурный стартап ранней стадии, мы сжигаем денег больше, чем зарабатываем. Это обусловлено динамикой роста, потребностью в выпуске новых сервисов и функций приложения», — отметил собеседник РБК. Стратегия развития проекта предполагает агрессивный рост до середины 2026 года, «пока не будет захвачена доля в 25% рынка таргетированной рекламы России». Зобов также сообщил, что «эластичность компании позволяет выдерживать риск недофинансирования на размер до 38%».

Есть ли перспективы

Для соцсетей указанная доходность на начальных этапах инвестирования не является чем-то недостижимым. В 2012 году венчурный фонд Andreessen Horowitz, основанный Марком Андрессеном и Беном Хоровицем, сообщил, что заработал $78 млн на своих начальных инвестициях в размере $250 тыс. в Instagram, то есть доход оказался в 312 раз больше вложенных средств. Кроме того, эта же соцсеть закрыла раунд инвестиций на $50 млн от фондов Sequoia, Thrive Capital Джоша Кушнера, Greylock и Benchmark при оценке $500 млн непосредственно перед продажей Facebook (предыдущее название Meta Platforms; одноименная соцсеть была признана экстремистской организацией; заблокирована в России), в рамках которой была оценена в $1 млрд.

Однако в России первая волна соцсетей, на которой закрепились «Одноклассники» и «ВКонтакте», отгремела во времена 2000-х годов, уверен руководитель специальных проектов RU-CENTER Алексей Замесов. По его словам, дальнейшие попытки создания аналогов специализированных соцсетей, например Linkedin (заблокирована в России), заканчивались ничем. «Если за год соцсеть никто не знает и она не растет экспоненциально, шанс, что народ туда вдруг повалит, стремится к нулю. Кроме того, соцсети — это история про монетизацию впоследствии, а в России шансов найти инвесторов без выхода на прибыль в короткие сроки нет», — подчеркнул Замесов. Говоря о том, почему основатели не бросают идею раскрутить «Россграм», он предположил, что, возможно, «это увлеченные люди, одержимые идеей».

Основатель Liveinternet Герман Клименко также высказал «критичное отношение» к продукту. В качестве позитивного момента он отметил только попытку создать импортонезависимый продукт. «У копий есть шансы — у аналогов нет. В копии можно что-то добавлять и улучшать при сохранении основного функционала. Дуров запустил «ВКонтакте» и Telegram как копии зарубежных продуктов. Они оказались успешными. Основная проблема «Россграма» и других аналогов в том, что для заработка надо иметь 10–20 млн аудитории. У «Россграма» этого нет», — отметил Клименко.

По данным Mediascope, в феврале 2023 года в топ-5 по месячному охвату российских пользователей старше 12 лет десктопной и мобильной версий среди соцсетей входили «ВКонтакте» (85,8 млн), TikTok (68 млн), «Одноклассники» (50,5 млн), Instagram (охват — 28,3 млн) и Facebook (охват — 23,2 млн).

«У меня вызывает сомнение, что компания сможет органически нарастить к концу года число пользователей до заявленной цифры 5,5 млн пользователей», — рассуждает управляющий партнер TMT Investments Артем Инютин. «Дело в том, что базовая потребность человека со всей его адресной книгой сейчас удовлетворена Instagram и пользователи находят способы пользоваться этой соцсетью», — указал он. Инютин отметил, что частные инвесторы сейчас «очень напряжены ситуацией на мировом фондовом рынке и в российской экономике», так что большой капитал от частных инвесторов «Россграму» будет найти трудно, более простым способом привлечения финансирования может быть выбор государственных или квазигосударственных структур.