На Восточном экономическом форуме Instagram и Twitter заработали без VPN

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Социальные сети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и Twitter заработали без VPN на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. На это обратили внимание корреспонденты РБК. Facebook (принадлежит Meta) также открывается без дополнительных сервисов по обходу блокировок.

Instagram и Twitter открываются без VPN при подключении к официальному Wi-Fi ВЭФ. Facebook при использовании этой сети остается недоступен, однако он свободно открывается при использовании мобильного интернета.

Восточный экономический форум пройдет на острове Русский (Владивосток) с 5 по 8 сентября. Ожидается, что в нем примут участие представители 40 стран. 7 сентября пленарное заседание на ВЭФ-2022 проведет президент России Владимир Путин.

Роскомнадзор ограничил доступ к Facebook и Instagram в начале весны. 21 марта Тверской суд Москвы признал владельца этих соцсетей — компанию Meta — экстремистской и запретил ее деятельность в России. Это произошло после того, как Meta решила изменить правила модерации контента, позволив пользователям из некоторых стран (Украины, Польши, Грузии) публиковать посты с призывами к насилию в отношении военных, задействованных в российской спецоперации. Прокурор, выступавший в суде по делу о признании Meta экстремистской организацией, заявлял, что использование гражданами и компаниями Facebook и Instagram не может быть признано экстремизмом.

Весной Роскомнадзор ограничил доступ к соцсети Twitter, объяснив это тем, что там распространялась «недостоверная общественно значимая информация по тематике специальной военной операции на Украине».