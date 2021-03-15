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Пандемия коронавируса ,  
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Facebook решил помочь вакцинации от COVID стикерами в Instagram

В лентах новостей соцсетей Facebook и Instagram появится инструмент, который будет показывать пользователям из разных стран, когда и где можно сделать прививку, а также будет размещать ссылки для записи на прием
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Фото: Yorgos Karahalis / AP
Фото: Yorgos Karahalis / AP

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг сообщил о запуске механизма в социальных сетях Facebook и Instagram, с помощью которого пользователи из разных стран смогут узнавать наиболее оперативную информацию о вакцинации против коронавируса COVID-19.

«Сегодня мы запускаем глобальную кампанию, чтобы помочь 50 млн человек сделать еще один шаг к вакцинации против COVID-19. <...> Теперь, когда многие страны переходят к вакцинации для всех [возрастных категорий] взрослых, мы работаем над инструментами, которые упростят всем вакцинацию», — написал предприниматель.

Как отметил Цукерберг, Facebook запускает инструмент, который будет показывать, когда и где можно сделать прививку, а также будет размещать ссылки для записи на прием. «Эта информация будет содержаться в информационном центре по COVID, который мы будем показывать людям прямо в их ленте новостей. Мы уже видели, как люди используют Facebook, чтобы найти информацию о вакцинации, так что это должно позволить миллионам людей сделать то же самое», — уточнил он.

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Фото:Thibault Camus / AP

Глава Facebook также сообщил, что компания активно работает с органами здравоохранения и правительствами государств над расширением их чат-ботов в мессенджере WhatsApp, чтобы помочь людям пройти процедуру записи на вакцинацию. «Правительства, некоммерческие и международные организации уже отправили гражданам более 3 млрд сообщений, связанных с COVID, через официальных чат-ботов WhatsApp, поэтому это обновление также поможет и вакцинации», — уточнил он.

В блоге Facebook сообщается, что в Stories в Instagram появятся новые стикеры, которые помогут пользователям «вдохновить» других на прохождение вакцинации.

Кроме того, руководство Facebook решило начать добавлять специальные пометки к постам о вакцинах от коронавируса в целях предотвращения распространения дезинформации. Как пояснили в компании, эти маркировки содержат достоверную информацию о безопасности вакцин, предоставленную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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Процесс маркировки публикаций, как уточняется в сообщении, начинает распространяться в Facebook и Instagram по всему миру на английском, испанском, индонезийском, португальском, арабском и французском языках. «В ближайшие недели мы добавим дополнительные языки», — добавили в компании.

С декабря прошлого года Facebook ведет борьбу с фейками о вакцинах от коронавируса, которые были опровергнуты экспертами от здравоохранения. В изначальном списке фейковых сообщений была информация о чипизации населения с помощью вакцинации, испытаниях препарата на некоторых группах людей без их согласия и некоторые другие теории заговора. В феврале Facebook расширил критерии признания информации о вакцинации от коронавируса и самих вакцинах фейковой и начал удалять подобные данные.

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Источник: JHU
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Автор
Михаил Юшков
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