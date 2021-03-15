Facebook решил помочь вакцинации от COVID стикерами в Instagram

В лентах новостей соцсетей Facebook и Instagram появится инструмент, который будет показывать пользователям из разных стран, когда и где можно сделать прививку, а также будет размещать ссылки для записи на прием

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Основатель компании Facebook Марк Цукерберг сообщил о запуске механизма в социальных сетях Facebook и Instagram, с помощью которого пользователи из разных стран смогут узнавать наиболее оперативную информацию о вакцинации против коронавируса COVID-19.

«Сегодня мы запускаем глобальную кампанию, чтобы помочь 50 млн человек сделать еще один шаг к вакцинации против COVID-19. <...> Теперь, когда многие страны переходят к вакцинации для всех [возрастных категорий] взрослых, мы работаем над инструментами, которые упростят всем вакцинацию», — написал предприниматель.

Как отметил Цукерберг, Facebook запускает инструмент, который будет показывать, когда и где можно сделать прививку, а также будет размещать ссылки для записи на прием. «Эта информация будет содержаться в информационном центре по COVID, который мы будем показывать людям прямо в их ленте новостей. Мы уже видели, как люди используют Facebook, чтобы найти информацию о вакцинации, так что это должно позволить миллионам людей сделать то же самое», — уточнил он.

Глава Facebook также сообщил, что компания активно работает с органами здравоохранения и правительствами государств над расширением их чат-ботов в мессенджере WhatsApp, чтобы помочь людям пройти процедуру записи на вакцинацию. «Правительства, некоммерческие и международные организации уже отправили гражданам более 3 млрд сообщений, связанных с COVID, через официальных чат-ботов WhatsApp, поэтому это обновление также поможет и вакцинации», — уточнил он.