Politico сообщило о блокировке рекламы вакцинации от COVID в Facebook

Введенный перед выборами президента США запрет на политическую рекламу ударил по платным постам, повышающим осведомленность о COVID-19. В Facebook признали наличие проблемы и пообещали восстановить часть заблокированной рекламы

Фото: Thibault Camus / AP

Запрет на политическую рекламу в Facebook и связанные с ним алгоритмы стали причиной блокировки сообщений о пользе и необходимости вакцинации от коронавируса. Об этом пишет Politico со ссылкой на собственное исследование.

Фильтры Facebook, которые обычно занимаются отсевом и блокировкой политической пропаганды и рекламы, еще в сентябре начали помечать как неприемлемые сообщения, повышающие осведомленность граждан о вакцинах и прививочной кампании от COVID-19.

Речь идет о платной рекламе как минимум в 110 сообществах. Алгоритмы соцсети удаляли сообщения о механизмах действия вакцины, расположении прививочных пунктов. Рекламодатели могут оспорить блокировку своих сообщений, однако издание называет этот процесс слишком обременительным и практически бессмысленным в условиях быстрой смены новой информации о коронавирусе.

В Facebook признали наличие проблемы и заявили, что уже восстановили рекламу вакцинации двух сообществ. Politico сообщает, что с учетом широкого распространения в социальной сети противников прививок, блокировка платных сообщений о вакцинации ставит под сомнение пригодность платформы для получения достоверной информации о пандемии COVID-19.