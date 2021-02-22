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Пандемия коронавируса ,  
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Politico сообщило о блокировке рекламы вакцинации от COVID в Facebook

Введенный перед выборами президента США запрет на политическую рекламу ударил по платным постам, повышающим осведомленность о COVID-19. В Facebook признали наличие проблемы и пообещали восстановить часть заблокированной рекламы
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Фото: Thibault Camus / AP
Фото: Thibault Camus / AP

Запрет на политическую рекламу в Facebook и связанные с ним алгоритмы стали причиной блокировки сообщений о пользе и необходимости вакцинации от коронавируса. Об этом пишет Politico со ссылкой на собственное исследование.

Фильтры Facebook, которые обычно занимаются отсевом и блокировкой политической пропаганды и рекламы, еще в сентябре начали помечать как неприемлемые сообщения, повышающие осведомленность граждан о вакцинах и прививочной кампании от COVID-19.

Речь идет о платной рекламе как минимум в 110 сообществах. Алгоритмы соцсети удаляли сообщения о механизмах действия вакцины, расположении прививочных пунктов. Рекламодатели могут оспорить блокировку своих сообщений, однако издание называет этот процесс слишком обременительным и практически бессмысленным в условиях быстрой смены новой информации о коронавирусе.

Facebook решил удалять фейки об опасности вакцин от COVID-19
Общество
Фото:Thomas F. Starke / Getty Images

В Facebook признали наличие проблемы и заявили, что уже восстановили рекламу вакцинации двух сообществ. Politico сообщает, что с учетом широкого распространения в социальной сети противников прививок, блокировка платных сообщений о вакцинации ставит под сомнение пригодность платформы для получения достоверной информации о пандемии COVID-19.

Facebook ввел запрет на политическую рекламу примерно за неделю до выборов президента США в ноябре 2020 года. После этого мера продлевалась. О планах запретить политическую рекламу (речь идет не об обычных постах, а именно о платной рекламе через внутреннюю систему таргетированной рекламы) сообщалось еще прошлым летом.

В компании сочли, что подобная мера поможет защитить пользователей от вводящего в заблуждение контента накануне выборов. В то же время Bloomberg писал, что за три месяца весной и летом 2020-го экс-президент Дональд Трамп и нынешний глава государства Джо Байден потратили на свою рекламу в социальной сети почти $30 млн.

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Bloomberg узнал о планах Facebook запретить политическую рекламу
Технологии и медиа
Фото:Russell Boyce / Reuters

Ранее в феврале Facebook расширил список тем о коронавирусе, которые признаются фейковыми и подлежат удалению. Социальная сеть начала блокировать сообщения пользователей, в которых утверждается искусственное происхождение COVID-19, неэффективность вакцин от болезни, посты с заявлениями, что вакцины опасны и вызывают аутизм.

В компании предупредили, что аккаунты в Facebook и принадлежащем ему Instagram, которые неоднократно публиковали подобный запрещенный контент, могут быть заблокированы навсегда.

Автор
Михаил Котляр
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