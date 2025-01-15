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Технологии и медиа ,  
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Минцифры Татарстана назвало причину замедления интернета в 21 регионе

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Повреждение коммуникационного кабеля в Татарстане произошло из-за проведения земляных работ сторонней организацией, трафик был перенаправлен на резервные линии, сообщили в пресс-службе республиканского Минцифры.

Ранее в Роскомнадзоре заявили о снижении скорости интернета у порядка 3,8 млн пользователей в 21 регионе из-за аварии на участке Тюлячи — Новая Тура.

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