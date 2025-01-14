Масштабный сбой произошел в Рунете

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Работу российских провайдеров телекоммуникационной связи затронул крупный сбой, на перебои в функционировании интернета жалуются пользователи в Москве и Подмосковье, подключенные к разным поставщикам услуг.

Пользователи жалуются на сбои в работе мобильных приложений и интернета у мобильных операторов.

В частности, у российских пользователей не работают сайты: Google, Liveinternet, Википедии, РЖД и другие. Не открываются сайты мониторинга проблем связи Сбой.рф и Downdetector.

Не работают все банковские приложения, в том числе и на мобильном интернете, а также почтовый сервис Outlook.

В то же время у пользователей сети за рубежом все страницы и сервисы загружаются нормально.

Материал дополняется.