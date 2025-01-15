В 21 регионе России снизилась скорость интернета из-за обрыва кабеля

Роскомнадзор сообщил об обрыве кабеля в Татарстане и снижении скорости интернета

В Татарстане произошел обрыв магистрального кабеля, в 21 регионе снизилась скорость интернета для порядка 3,8 млн пользователей, сообщил Роскомнадзор. В ведомстве не уточнили причин аварии и субъекты, где наблюдаются сбои

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В Татарстане произошел обрыв магистрального кабеля, в результате которого зафиксировано снижение скорости интернета в 21 российском регионе, сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора.

«На участке Тюлячи — Новая Тура произошел обрыв магистрального кабеля. Повреждение кабеля привело к деградации услуг ШПД (широкополосного доступа в интернет. — РБК) в 21 субъекте России для приблизительно 3,8 млн пользователей», — рассказали в Роскомнадзоре. О каких регионах идет речь, там не уточнили.

В ведомстве назвали ориентировочный срок устранения последствий обрыва — 21:00 мск.

Масштабный сбой в работе практически всех сетей телекоммуникации также произошел накануне. Пользователи, подключенные к разным поставщикам услуг, жаловались на отсутствие доступа к большинству сайтов и к мобильным приложениям. В Роскомнадзоре заявили о «кратковременном нарушении связности» в Рунете и оперативном восстановлении работы сети.