Роскомнадзор заявил о временном нарушении связности в Рунете

Во время масштабного сбоя в Рунете Роскомнадзор зафиксировал «кратковременное нарушение связности». Сейчас работа сети восстановлена, заявили в ведомстве. Проблемы с доступом к ресурсам возникли у клиентов разных операторов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор во время сбоя в Рунете выявил «кратковременное нарушение связности», сейчас работа сети восстановлена, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», — говорится в сообщении.

Вечером 14 января в российском сегменте интернета произошел глобальный сбой. У пользователей, подключенных к разным поставщикам услуг, возникли проблемы с доступом как к сайтам, так и к мобильным приложениям. В частности, сбои фиксировались у операторов «Акадо», МГТС, «Ростелеком» и «Теле-2», портала госуслуг, поисковика Google, «Википедии» и других.

В «Ростелекоме» и «Билайне» заявили РБК, что сбои не были связаны с их работой. Представитель VK сообщил, что сервисы компании работают в штатном режиме. Координационный центр доменов заявил, что в работе доменов верхнего уровня .ru и .рф сбоев нет.

Сбой в работе ряда интернет-сервисов до этого произошел и днем 6 января. Чаще других о проблемах с доступом к ресурсам сообщали пользователи МТС, также поступали сообщения о сбоях от клиентов МГТС и «Ростелекома». На пике число жалоб превысило 6 тыс., большинство поступило от пользователей из столичного региона, а также Нижегородской, Свердловской областей и Удмуртии.

В Роскомнадзоре позже заявили, что причиной сбоя стала «авария на магистральной сети у одного из операторов связи». В течение двух часов неполадки устранили.