Власти Турции отменили блокировку Wikipedia

Интернет-энциклопедия была заблокирована на территории страны в течение двух лет. Конституционный суд Турции постановил, что запрет нарушает свободу выражения мнений

Конституционный суд Турции огласил мотивированное решение, отменяющее блокировку на территории страны интернет-энциклопедии Wikipedia, передают NTV и Habertürk.

«Решение о блокировании доступа к Wikipedia не соответствовало требованиям демократического порядка», — говорится в итоговом заявлении суда. Конституционный суд постановил, что запрет нарушает свободу выражения мнений.

Интернет-энциклопедия была заблокирована на всей территории Турции в апреле 2017 года. Как поясняло тогда республиканское Управление по информационным и коммуникационным технологиям, блокировка была введена в качестве «административной меры».

NTV добавляет, что Wikipedia была заблокирована в связи с появлением статей, в которых Турции приписывалось «вмешательство в гражданскую войну в Сирии», а также упоминание страны как «государства, спонсирующего терроризм».