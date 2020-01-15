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Технологии и медиа ,  
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Власти Турции отменили блокировку Wikipedia

Интернет-энциклопедия была заблокирована на территории страны в течение двух лет. Конституционный суд Турции постановил, что запрет нарушает свободу выражения мнений

Конституционный суд Турции огласил мотивированное решение, отменяющее блокировку на территории страны интернет-энциклопедии Wikipedia, передают NTV и Habertürk.

«Решение о блокировании доступа к Wikipedia не соответствовало требованиям демократического порядка», — говорится в итоговом заявлении суда. Конституционный суд постановил, что запрет нарушает свободу выражения мнений.

Интернет-энциклопедия была заблокирована на всей территории Турции в апреле 2017 года. Как поясняло тогда республиканское Управление по информационным и коммуникационным технологиям, блокировка была введена в качестве «административной меры».

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NTV добавляет, что Wikipedia была заблокирована в связи с появлением статей, в которых Турции приписывалось «вмешательство в гражданскую войну в Сирии», а также упоминание страны как «государства, спонсирующего терроризм».

После того, как решение Конституционного суда будет передано в Агентство информационных технологий и связи страны, Wikipedia будет разблокирована на всей территории Турции.

Авторы: Кристина Астафурова, Мария Бондаренко
Теги: Турция, Wikipedia, блокировка
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