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Wikipedia в знак протеста приостановила работу в четырех странах Европы
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Wikipedia в знак протеста приостановила работу в четырех странах Европы
Технологии и медиа, 19:32
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Wikipedia в знак протеста приостановила работу в четырех странах Европы
Таким образом представители портала выразили свое недовольство директивой Евросоюза по защите авторского права в интернете. Wikipedia в случае принятия этих норм может подвергнуться риску закрытия, говорится в сообщении портала
Фото: Jaap Arriens / Zuma/ ТАСС

Итальянская, испанская, латышская, а также польская версии портала Wikipedia оказались 4 июля недоступными для пользователей. Вместо страниц сайта при переходе по соответствующим ссылкам в этих странах можно увидеть сообщение о предстоящем голосовании в Европарламенте по директиве об авторском праве в интернете, передают латышский портал Mixnews.lv, Би-би-си, а также TechCrunch.

«Если предложение [властей ЕС] будет одобрено в его текущей версии, в интернете будут существенно усложнены такие действия, как, например, обмен новостями в социальных сетях или доступ к ним через поисковые системы», — говорится в сообщении портала. Кроме того, в таком случае сама Wikipedia, как подчеркнули ее представители, «будет подвержена риску закрытия».

Фото: Скриншот с Wikipedia

«Мы хотим продолжать предоставлять [своим пользователям] возможность работать с открытым, бесплатным и проверенным контентом. И мы призываем всех членов Европейского парламента голосовать против нынешнего текста этой инициативы, открывать его для обсуждения и рассматривать многочисленные предложения по защите доступа к знаниям от Wikipedia», — добавили представители портала.

Власти ЕС, согласно сообщению на сайте, они призывают отказаться от ст. 11 и 13 этого законопроекта. Последняя, как указывает TechCrunch, наделяет платформы ответственностью за нарушения авторских прав их пользователями и подталкивает, таким образом, сайты к предварительной фильтрации всего загружаемого контента. Первая статья, тем временем, предназначена для новостных агрегаторов. Она, по данным портала, вводит «налог на ссылки», согласно которому их обяжут платить за копирование фрагментов журналистских материалов.

Фото: Скриншот с Wikipedia

Итальянская версия Wikipedia, как уточняет TechCrunch, была недоступна еще с 3 июля. На следующий день к ней присоединились версии портала в других странах ЕС. Соответствующие решения, по информации портала, принимаются отдельно каждым местным сообществом редакторов. Сколько именно продлится бойкот, на сайте Wikipedia не указывается, однако отмечается, что портал не будет работать в этих странах и 5 июля, во время голосования по нормам об авторских правах в Европарламенте.

В конце июня законопроект директивы уже одобрил комитет по правовым вопросам Европарламента. В случае принятия этих поправок роботы должны будут автоматически удалять любой пост, в котором неправомерно используется любой контент, защищенный копирайтом, например, фото, рисунок или кадр из фильма. Таким образом, серьезный ущерб, как указывает австрийская газета Der Standard, может быть нанесен «культуре мема».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Wikipedia , Евросоюз , авторское право
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