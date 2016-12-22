Медведев сменил главу Росалкогольрегулирования

Игорь Чуян освобожден от должности руководителя службы, которую занимал почти 10 лет с момента создания Росалкогольрегулирования. Новому руководителю может достаться вопрос расширения функций службы за счет табачного рынка

Игорь Чуян (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Председатель правительства Дмитрий Медведев освободил главу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование; РАР) Игоря Чуяна от занимаемой должности. Распоряжение премьера опубликовано на сайте правительства (pdf). В документе говорится, что Чуян сам попросил об отставке. Как отметил представитель РАР Александр Куликов, решение об отставке связано с переходом на другую работу, не уточняя детали.

Отдельным распоряжением (pdf) Медведев назначил Игоря Алешина новым главой Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Игорь Алешин возглавляет федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт». РБК направил туда запрос. «Союзплодоимпорт» владеет, в частности, брендом водки «Столичная».

Росалкогольрегулирование было создано почти десять лет назад — 31 декабря 2008 года, с января 2016-го служба подведомственна Министерству финансов. РАР получил все функции по контролю за производством и оборотом спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, которые до этого были распределены между несколькими министерствами — Министерством сельского хозяйства, Минфином, Федеральной налоговой службой и упраздненной в 2015-м Федеральной службой по тарифам. Чуян возглавил РАР сразу после его создания.

До перехода в РАР Чуян работал во ФГУП «Росспиртпром», занимая должности от советника до гендиректора. Возглавив «Росспиртпром», Чуян провел акционирование предприятия и полностью перестроил его систему управления. После акционирования «Росспиртпрому», 100% акций которого находятся в госсобственности, были переданы государственные акции алкогольных предприятий. Сейчас «Росспиртпром» — крупнейший производитель спирта. В управлении компании девять заводов, восемь из которых были приобретены у структур предпринимателя Валерия Яковлева почти за 5,7 млрд руб.

Почти девять лет РАР отвечал только за алкогольный рынок. Но в начале 2017-го стало известно, что полномочия РАР могут расшириться — в ее ведение планировалось передать и регулирование табачной отрасли. С предложением о создании «единого регулятора» для обоих отраслей тогда к президенту России Владимиру Путину обратился вице-премьер Александр Хлопонин. Такое предложение было мотивировано тем, что на алкогольном рынке с участием РАР заработала система ЕГАИС, позволившая значительно снизить объем нелегальной и контрафактной продукции. Аналогичная проблема есть и на табачном рынке. Но сами участники табачного рынка были против полного копирования ЕГАИС на табачную отрасль.

В конце прошлого года правительство одобрило предложение Минфина о проведении в России эксперимента по маркировке табачной продукции — он продлится с 15 января по 31 декабря 2018 года. Как пояснял тогда РБК представитель первого вице-премьера Игоря Шувалова, маркировка «является инструментом для обеспечения функционирования более прозрачного рынка, мониторинг перемещения продукции позволит оперативнее реагировать на применение незаконных схем по ввозу и обороту товара, неуплату необходимых платежей и сборов, а также позволит в перспективе осуществлять более точечный контроль, снизив общее количество контрольных мероприятий». Согласно ранее приводимым данным исследовательской компании TNS, доля нелегальной табачной продукции в общем объеме на конец первого полугодия 2017 года составляла 4,6%, что в четыре раза выше уровня аналогичного периода 2016-го. Оператор эксперимента — Центр развития перспективных технологий.

Но завершить реформу Хлопонин, покинувший правительство, так и не успел. По словам двух источников РБК на табачном рынке, идея с передачей полномочий по табачному регулированию по-прежнему обсуждается. В частности, по их информации, этот вопрос может попасть уже в ближайшее время в повестку заседаний в Минфине.

Чуян больше девяти лет возглавлял службу, за это время на рынке произошли такие масштабные изменения, каких не было за всю историю индустрии, отмечает предправления Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Дмитрий Добров. Под руководством Чуяна была внедрена единая государственная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС), введены новые законодательные нормы, например уничтожение контрафактного оборудования, перечисляет Добров. В целом доля легального рынка значительно выросла, а вместе с ней и объем собираемых акцизов, заключает он. Алешин хорошо знаком с работой отрасли и ситуацией на рынке, поэтому можно говорить о правопреемственности политики Чуяна при новом руководителе, считает Добров. Переходного периода не будет, уверен он.