На маркетплейсе «Яндекса» и Сбербанка начали продавать продукты

На маркетплейсе «Беру», запущенном совместно «Яндексом» и Сбербанком, появился раздел с продуктами питания. Об этом говорится в сообщении «Яндекс.Маркет», поступившем в РБК.

«Сейчас там представлены товары, которые можно долго хранить при комнатной температуре — например, растительное масло, хлопья для завтрака, чай, кофе, шоколад», — указано в сообщении. Отмечается, что всего представлены полторы тысячи наименований. К концу года их количество планируется увеличить в десять раз.

«По оценкам экспертов, в ближайшие годы рынок онлайн-торговли продуктами будет расти очень быстрыми темпами. Заказ продовольственных товаров в интернете станет привычным делом. Мы строим площадку, куда люди будут приходить за товарами, которые требуются постоянно. Поэтому развитие категории продуктов для нас — один из приоритетов», — приводятся слова Натальи Смирновой, руководителя направления FMCG (товары повседневного спроса) в «Яндекс.Маркете».

Помимо этого, увеличился ассортимент разделов «Бытовой химии» и «Красоты и здоровья». На «Беру» также продаются электроника, компьютерная и бытовая техника, товары для дома и дачи, детские товары и товары для домашних животных.

Бета-версия маркетплейса запущена в мае этого года. Она доступна сотрудникам «Яндекса» и Сбербанка во всех регионах страны, а также для желающих протестировать новый сервис. Полноценный запуск запланирован на октябрь.