Правительство запретило продавать «Боярышник» дешевле алкоголя

Такая мера выбьет экономическую основу из торговли спиртосодержащей непищевой продукцией в организациях общепита и снизит число отравлений, считает премьер. Розничная торговля такой продукцией сейчас сильно ограничена

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее продавать спиртосодержащую непищевую продукцию по цене ниже алкогольной продукции, передает корреспондент РБК с совещания Медведева с вице-премьерами.

«Еще один документ, который я подписал, он касается всякого рода спиртосодержащей непищевой продукции. Мы помним, сколько с этим было проблем связано, какое количество отравлений», — сказал Медведев.

«Я подписал постановление правительства, которое устанавливает запрет на продажу такой спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже установленной для соответствующей алкогольной продукции, что тем самым выбивает экономическую основу из подобного рода торговли или деятельности. Под запрет попадает продажа соответствующей также спиртосодержащей непищевой продукции в организациях общественного питания, то есть она не может продаваться как пищевая продукция. Надеюсь, это поможет также снизить число отравлений подобного рода спиртосодержащими жидкостями», — добавил он.

Сейчас минимальная розничная цена на коньяк составляет 371 руб. за бутылку 0,5 л, водки — 205 руб. за тот же объем (минимальная отпускная цена с завода-производителя составляет 173 руб., оптовая — 178 руб.). Производители коньяка, писал в начале декабря РБК, попросили Медведева повысить МРЦ до 493 руб. за 0,5 л.

Правила продажи непищевых спиртосодержащих товаров — парфюмерии, средств личной гигиены, бытовой химии — с долей спирта выше 25% были ужесточены после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник» в конце 2016 — начале 2017 года​. Тогда пострадали свыше ста человек, из них почти 80 умерли.

При этом розничная торговля товарами с долей этилового спирта свыше 28% объема сейчас запрещена. Власти продлевают этот запрет с октября 2017 года — до этого был период в 11 дней, когда он не действовал.