Telegram заблокировал рекордное количество каналов за день
Мессенджер Telegram за сутки 13 ноября заблокировал 519 645 каналов, что стало рекордом за все время ведения такой статистики администрацией. Площадка ежедневно публикует соответствующие отчеты.
Предыдущий рекорд был установлен в феврале, тогда общее число заблокированных за день каналов было около 500 тыс. Статистика ведется с конца 2023 года.
Всего с начала года администрация Telegram заблокировала 34 913 282 групп и каналов, из них 856 362 — публиковавших материалы со сценами насилия над детьми, и 207 772 — связанных с террористическими сообществами.
Пожаловаться на контент в Telegram может любой пользователь, удержав палец на конкретном посте и выбрав соответствующий пункт из меню.
Контент удаляется, если он нарушает пользовательское соглашение Telegram и содержит подстрекательство к насилию, сцены жестокого обращения с детьми, сообщения о продаже незаконных товаров. Внутри мессенджера также можно пожаловаться на нарушение авторских прав, мошенничество, распространение персональных данных, спам и другое, также есть пункт «не нарушает закон, но надо удалить».
С 2015 года модерация в Telegram сочетает в себе учет жалоб пользователей и проактивный мониторинг на основе машинного обучения. В начале 2024 года спектр инструментов для модерации также был дополнен передовыми технологиями на основе искусственного интеллекта.
Скандал вокруг системы модерации в Telegram разразился в 2024 году после задержания основателя мессенджера Павла Дурова французскими властями в Париже. Задержание было произведено в рамках расследования, связанного с недостаточной модерацией контента и отказом от сотрудничества с французскими правоохранительными органами.
Ситуацией с безопасностью в мессенджере были недовольны и власти других стран, в частности Южной Кореи, расследовавшие распространение порнодипфейков в частных группах. Южнокорейская полиция начала досудебное расследование, поскольку, по ее утверждению, Telegram не раскрыл информацию об аккаунтах в группах, где распространяется контент.
После задержания Дурова политика модерации Telegram была изменена. Сам предприниматель говорил, что мессенджер с 2018 года раскрывает правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов преступников в ответ на обоснованные юридические запросы.
