 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Технологии и медиа⁠,
0

Telegram заблокировал рекордное количество каналов за день

Telegram за сутки 13 ноября заблокировал 519 645 каналов — это рекордное число за все время ведения статистики
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мессенджер Telegram за сутки 13 ноября заблокировал 519 645 каналов, что стало рекордом за все время ведения такой статистики администрацией. Площадка ежедневно публикует соответствующие отчеты.

Предыдущий рекорд был установлен в феврале, тогда общее число заблокированных за день каналов было около 500 тыс. Статистика ведется с конца 2023 года.

Всего с начала года администрация Telegram заблокировала 34 913 282 групп и каналов, из них 856 362 — публиковавших материалы со сценами насилия над детьми, и 207 772 — связанных с террористическими сообществами.

Telegram обновил политику модерации после задержания Дурова
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Пожаловаться на контент в Telegram может любой пользователь, удержав палец на конкретном посте и выбрав соответствующий пункт из меню.

Контент удаляется, если он нарушает пользовательское соглашение Telegram и содержит подстрекательство к насилию, сцены жестокого обращения с детьми, сообщения о продаже незаконных товаров. Внутри мессенджера также можно пожаловаться на нарушение авторских прав, мошенничество, распространение персональных данных, спам и другое, также есть пункт «не нарушает закон, но надо удалить».

С 2015 года модерация в Telegram сочетает в себе учет жалоб пользователей и проактивный мониторинг на основе машинного обучения. В начале 2024 года спектр инструментов для модерации также был дополнен передовыми технологиями на основе искусственного интеллекта.

Скандал вокруг системы модерации в Telegram разразился в 2024 году после задержания основателя мессенджера Павла Дурова французскими властями в Париже. Задержание было произведено в рамках расследования, связанного с недостаточной модерацией контента и отказом от сотрудничества с французскими правоохранительными органами.

Ситуацией с безопасностью в мессенджере были недовольны и власти других стран, в частности Южной Кореи, расследовавшие распространение порнодипфейков в частных группах. Южнокорейская полиция начала досудебное расследование, поскольку, по ее утверждению, Telegram не раскрыл информацию об аккаунтах в группах, где распространяется контент.

После задержания Дурова политика модерации Telegram была изменена. Сам предприниматель говорил, что мессенджер с 2018 года раскрывает правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов преступников в ответ на обоснованные юридические запросы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Telegram Telegram-каналы удаление блокировка контента

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Telegram обновил политику модерации после задержания Дурова
Технологии и медиа
Telegram объяснил данные об изменениях в правилах модерации
Технологии и медиа
В США соцсети усилили модерацию после убийств Кирка и беженки с Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
В Кремле оценили анонс США военной операции «Южное копье» Политика, 13:07
Главу фирмы в Приморье обвинили в мошенничестве при строительстве детсада Общество, 13:07
Минфин назвал дату начала оформления нового вычета по страхованию жизни Финансы, 12:58
В Кремле назвали беспочвенной дискуссию о временной блокировке сим-карт Политика, 12:53
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Вы все время учитесь, а карьера стоит на месте. Почему так происходит Образование, 12:52
Песков оценил значимость саммита G20 в отсутствии Путина, Трампа и Си Политика, 12:51
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ТАСС узнал, что участника покушения на чиновника искали за убийство Политика, 12:46
Telegram заблокировал рекордное количество каналов за день Технологии и медиа, 12:45
«Лесная» майнинг-ферма обнаружена в Смоленщине под Иркутском Крипто, 12:44
В ПСБ назвали способы усилить защиту прав инвесторов Пресс-релиз, 12:44
В США обнаружили российское судно рядом с Гавайями Общество, 12:43
Мадуро обратился к Трампу с публичным посланием Политика, 12:41
Канадец из «Динамо» рассказал о вызвавшей недоумение близких Москве Спорт, 12:39