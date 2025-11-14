Telegram заблокировал рекордное количество каналов за день

Telegram за сутки 13 ноября заблокировал 519 645 каналов — это рекордное число за все время ведения статистики

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мессенджер Telegram за сутки 13 ноября заблокировал 519 645 каналов, что стало рекордом за все время ведения такой статистики администрацией. Площадка ежедневно публикует соответствующие отчеты.

Предыдущий рекорд был установлен в феврале, тогда общее число заблокированных за день каналов было около 500 тыс. Статистика ведется с конца 2023 года.

Всего с начала года администрация Telegram заблокировала 34 913 282 групп и каналов, из них 856 362 — публиковавших материалы со сценами насилия над детьми, и 207 772 — связанных с террористическими сообществами.

Пожаловаться на контент в Telegram может любой пользователь, удержав палец на конкретном посте и выбрав соответствующий пункт из меню.

Контент удаляется, если он нарушает пользовательское соглашение Telegram и содержит подстрекательство к насилию, сцены жестокого обращения с детьми, сообщения о продаже незаконных товаров. Внутри мессенджера также можно пожаловаться на нарушение авторских прав, мошенничество, распространение персональных данных, спам и другое, также есть пункт «не нарушает закон, но надо удалить».

С 2015 года модерация в Telegram сочетает в себе учет жалоб пользователей и проактивный мониторинг на основе машинного обучения. В начале 2024 года спектр инструментов для модерации также был дополнен передовыми технологиями на основе искусственного интеллекта.

Скандал вокруг системы модерации в Telegram разразился в 2024 году после задержания основателя мессенджера Павла Дурова французскими властями в Париже. Задержание было произведено в рамках расследования, связанного с недостаточной модерацией контента и отказом от сотрудничества с французскими правоохранительными органами.

Ситуацией с безопасностью в мессенджере были недовольны и власти других стран, в частности Южной Кореи, расследовавшие распространение порнодипфейков в частных группах. Южнокорейская полиция начала досудебное расследование, поскольку, по ее утверждению, Telegram не раскрыл информацию об аккаунтах в группах, где распространяется контент.

После задержания Дурова политика модерации Telegram была изменена. Сам предприниматель говорил, что мессенджер с 2018 года раскрывает правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов преступников в ответ на обоснованные юридические запросы.