Суд заблокировал материал RTVI про референдумы

Суд во Владимире удовлетворил иск о блокировке статьи RTVI про референдумы

Блокировке по решению владимирского суда подвергся один материал RTVI о референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Сайт в целом работает в штатном режиме, уточнил телеканал

Фото: Иван Краснов / RTVI

Сайт RTVI не будет заблокирован, вынесенное во Владимире судебное решение о блокировке касается только одного материала, сообщили РБК в пресс-службе издания.

«В данный момент сайт RTVI.com работает в штатном режиме и не будет заблокирован. Решение касается одного материала, а не всего сайта целиком. Пока мы не получали никаких официальных уведомлений со стороны контролирующих органов государственной власти», — заявили в RTVI.

Ранее Ленинский районный суд Владимира удовлетворил иск Военной прокуратуры о блокировке нескольких ресурсов, обратил внимание местный портал «Довод». Из карточки на сайте суда следует, что ограничения затронули материалы RTVI, казахстанское издание NUR.KZ, «Викиновости» и один из блогов.

Из решения суда, которое предоставила РБК пресс-служба Ленинского суда Владимира, следует, что блокировка коснулась страницы, где был размещен материал «Как прошел первый день референдумов на подконтрольных России территориях Украины». На момент подготовки материала статья была доступна на сайте телеканала.

«Довод» уточняет, что ранее тот же суд выносил решения о блокировке материалов других ресурсов — например, азербайджанского портала Media.az и издания The Moscow Times (его сайт заблокирован в России с апреля).