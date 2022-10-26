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Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «Служба поддержки»

Доступ к сайту проекта «Служба поддержки» ограничен, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.

Основанием для внесения сервиса в реестр Роскомнадзора стала ст. 15.3 (ограничение доступа к сайтам в интернете, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию).

Внесение «Службы поддержки» в реестр основано на решении Генпрокуратуры от 18 октября.

«Служба поддержки» состоит из телеграм-бота, куда можно обратиться за консультацией по поводу мобилизации, переезда, обысков, задержаний на митингах, эвакуации и т.д., за психологической помощью, и новостного медиа с историями людей, которых затронули боевые действия на Украине и их последствия.

Проект был создан в июне 2022 года журналистом и медиаменеджером Ильей Красильщиком. В апреле против Красильщика завели уголовное дело за распространение фейков о российской армии. Телеграм-канал Baza сообщал, что основанием стал пост журналиста о Буче. Летом МВД России объявило в Красильщика в розыск. 

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