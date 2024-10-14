Дуров объявил о запуске новой функции верификации через Telegram

Функция Telegram Gateway позволит бизнесу сэкономить на верификации телефонных номеров клиентов — она обойдется всего в $0,01 за код в любой точке мира

Фото: Андрей Любимов / РБК

Основатель Telegram Павел Дуров в своем телеграм-канале Du Rove's Channel объявил о запуске функции Telegram Gateway, которая позволит бизнесу сэкономить на верификации телефонных номеров клиентов.

Предприниматель назвал ее «самым доступным способом» аутентификации. Она обойдется всего в $0,01 за код в любой точке мира.

«Теперь компании могут сэкономить миллионы, отправляя проверочные коды своим пользователям прямо через Telegram. Этот метод намного дешевле, быстрее и безопаснее, чем традиционная проверка по SMS», — отметил Дуров.

По его словам, только Telegram тратит около $10 млн в месяц на аутентификацию всех пользователей. Мессенджер уже проверил номера телефонов почти 1 млрд человек, и компании могут сэкономить на этом, рассказал Дуров. Если же номер, который нужно подтвердить, не привязан к учетной записи Telegram, плата не будет взиматься вообще, пояснил он.

После задержания во Франции Дуров несколько раз сообщал о нововведениях в Telegram. Так, мессенджер решил удалить функцию «Люди рядом» и заменить ее на «Бизнес рядом», где будут отображаться «легальные, проверенные компании». Претензии французских властей были связаны с недостатком модерации на платформе и отказом от сотрудничества с правоохранительными органами. Для жалоб на нелегальный контент в Telegram появился бот @SearchReport.

У пользователей также появилась возможность отправлять друг другу «подарки» — анимированные изображения, к которым можно добавить сообщение. Кроме того, Дуров анонсировал функцию добавления медиафайлов к сообщениям после отправки и просматривания времени редактирования постов.