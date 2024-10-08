Дуров анонсировал новые функции в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о новых функциях в мессенджере.

«Буквально вчера я предложил десять улучшений наших приложений. В тот же день у нас были готовы модели, а сегодня у нас уже есть полнофункциональные версии с реализованными функциями», — рассказал Дуров в своем телеграм-канале.

В Telegram появится возможность добавлять медиафайлы к сообщениям после отправки и просматривать время редактирования постов. Обновления также касаются подарков и хэштегов.

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