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Технологии и медиа ,  
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Дуров анонсировал новые функции в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о новых функциях в мессенджере.

«Буквально вчера я предложил десять улучшений наших приложений. В тот же день у нас были готовы модели, а сегодня у нас уже есть полнофункциональные версии с реализованными функциями», — рассказал Дуров в своем телеграм-канале.

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Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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