Дуров впервые рассказал о создании «ВКонтакте» и роли брата Николая

Павел Дуров (Фото: lukomore.org / Global Look Press)

Основатель Telegram Павел Дуров, которому сегодня исполнилось 40 лет, в своем канале впервые рассказал, как до отъезда из России создал соцсеть «ВКонтакте» и какую роль в этом сыграл его брат, Николай Дуров.

По его словам, идея о соцсети у него появилась сразу после выпуска из университета. «Я хотел поддерживать связь со своими бывшими однокурсниками, но я знал, что это будет трудно без веб-сайта, где все могли бы найти друг друга. Поэтому в конце августа 2006 года я поставил себе цель — создать социальную сеть для студентов и выпускников университета за четыре недели», — пишет Дуров.

Он отметил, что к тому моменту уже неплохо владел программированием, однако ему все равно потребовалась помощь брата, Николая, который к тому моменту жил в Германии: «Николай — блестящий математик и алгоритмический программист, но он всегда считал веб-разработку ниже своего достоинства. В то время он был сосредоточен на своей математической диссертации в Университете Макса Планка в Бонне. Он отказался помогать с кодом, но дал совет: «Сначала напиши код для авторизации пользователя», — сказал он. «Ты справишься».

Дуров в 2014 году сообщил, что покинул Россию и не планирует возвращаться. Решение уехать он объяснял в тексте «Семь причин не возвращаться». Среди них предприниматель назвал «отсутствие честных и независимых судов» и «обилие противоречащих друг другу законов». В том же году Дурова уволили с поста гендиректора соцсети «ВКонтакте», и он объявил о намерении заняться созданием новой платформы за рубежом.

Совет оказался полезным, считает Дуров. Он начал создание сайта со страницы входа в систему, когда не был еще создан даже процесс регистрации: данные первых нескольких пользователей были вписаны в базу данных им вручную. Дуров рассказал, что в сентябре 2006 год писал код для «ВКонтакте» по 20 часов подряд.

«После рабочего дня я варил себе ведро макарон и съедал их с большим количеством сыра. Другой еды не требовалось. Мне было все равно, день на улице или ночь. Социальные связи перестали существовать. Важен был только код. Я старался сделать каждый фрагмент моего проекта безупречным», — пояснил предприниматель. Только спустя несколько месяцев к работе над сайтом подключился второй разработчик, отметил Дуров.

Проект удалось запустить спустя шесть недель вместо четырех, на него были приглашены тысячи пользователей из предыдущего проекта для студентов, который создавался с 2003-го.

Материал дополняется.