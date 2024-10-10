 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Дуров впервые рассказал о создании «ВКонтакте» и роли брата Николая

Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: lukomore.org / Global Look Press)

Основатель Telegram Павел Дуров, которому сегодня исполнилось 40 лет, в своем канале впервые рассказал, как до отъезда из России создал соцсеть «ВКонтакте» и какую роль в этом сыграл его брат, Николай Дуров.

По его словам, идея о соцсети у него появилась сразу после выпуска из университета. «Я хотел поддерживать связь со своими бывшими однокурсниками, но я знал, что это будет трудно без веб-сайта, где все могли бы найти друг друга. Поэтому в конце августа 2006 года я поставил себе цель — создать социальную сеть для студентов и выпускников университета за четыре недели», — пишет Дуров.

Он отметил, что к тому моменту уже неплохо владел программированием, однако ему все равно потребовалась помощь брата, Николая, который к тому моменту жил в Германии: «Николай — блестящий математик и алгоритмический программист, но он всегда считал веб-разработку ниже своего достоинства. В то время он был сосредоточен на своей математической диссертации в Университете Макса Планка в Бонне. Он отказался помогать с кодом, но дал совет: «Сначала напиши код для авторизации пользователя», — сказал он. «Ты справишься».

Дуров в 2014 году сообщил, что покинул Россию и не планирует возвращаться. Решение уехать он объяснял в тексте «Семь причин не возвращаться». Среди них предприниматель назвал «отсутствие честных и независимых судов» и «обилие противоречащих друг другу законов». В том же году Дурова уволили с поста гендиректора соцсети «ВКонтакте», и он объявил о намерении заняться созданием новой платформы за рубежом.

Дуров анонсировал новые функции в Telegram
Технологии и медиа
Фото:Carl Court / Getty Images

Совет оказался полезным, считает Дуров. Он начал создание сайта со страницы входа в систему, когда не был еще создан даже процесс регистрации: данные первых нескольких пользователей были вписаны в базу данных им вручную. Дуров рассказал, что в сентябре 2006 год писал код для «ВКонтакте» по 20 часов подряд.

«После рабочего дня я варил себе ведро макарон и съедал их с большим количеством сыра. Другой еды не требовалось. Мне было все равно, день на улице или ночь. Социальные связи перестали существовать. Важен был только код. Я старался сделать каждый фрагмент моего проекта безупречным», — пояснил предприниматель. Только спустя несколько месяцев к работе над сайтом подключился второй разработчик, отметил Дуров.

Проект удалось запустить спустя шесть недель вместо четырех, на него были приглашены тысячи пользователей из предыдущего проекта для студентов, который создавался с 2003-го.

Материал дополняется.

Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести

Павлу Дурову — 40 лет. Как основатель Telegram стал мемом

Названы 100 лучших хорроров в истории

Названа стоимость автомобиля Lada Aura

Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Тайные покупатели стали лидерами по росту зарплат в ретейле

В России создадут еще десять особых экономических зон

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Павел Дуров ВКонтакте
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 106,51 (+0,09) Инвестиции, 18:14 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 97,24 (+0,29) Инвестиции, 18:14
Клуб Ларионова победил чемпиона КХЛ в матче с девятью голамиСпорт, 19:46
Суд оштрафовал чиновника Минобороны за взятку самокатом и телевизоромПолитика, 19:43
Число погибших от урагана «Милтон» в США выросло до четырехОбщество, 19:31
ПСБ предложил стимулировать интерес россиян к долгосрочным инвестициямПресс-релиз, 19:28
Криптобиржа OKX официально открылась для инвесторов из ОАЭКрипто, 19:26
Что известно о последствиях урагана «Милтон» во ФлоридеПолитика, 19:24
Тренер Медведева припомнил Надалю два поражения в финале «Большого шлема»Спорт, 19:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Стивен Сигал заявил о готовности сражаться на стороне «своего президента»Политика, 19:21
Власти усложнили сделки по уходу иностранного бизнеса из РоссииФинансы, 19:17
Удвоить за четыре года: кто заработает на росте рынка кондиционеров ИндииОтрасли, 19:15
Посольство в Иране обратилось к россиянам из-за угрозы удара по странеПолитика, 19:10
В Чечне возбудили дело на назвавшего Христа «гуманоидом» учителя химииОбщество, 19:04
«Зенит» победил «Барселону» в Спортивном арбитражном судеСпорт, 19:01
Мосбиржа выступила против выплат по юаневым облигациям в рубляхИнвестиции, 18:59