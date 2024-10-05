Дуров сообщил о появлении «подарков» в Telegram

У пользователей Telegramпоявилась возможность отправлять друг другу анимированные изображения, к которым можно добавить сообщение. На платформе появились новые категории для жалоб на контент, а в iOS обновился интерфейс видеочатов

Фото: Leon Neal / Getty Images

Telegram разрешил пользователям отправлять друг другу «подарки», сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. Они выглядят как анимированные изображения, к которым можно добавить сообщение.

Получатель может добавить «подарок» в свой профиль или обменять его на часть стоимости в «звездах» (Telegram Stars, внутренняя валюта для оплаты цифровых товаров). Дуров отметил, что позднее их можно будет конвертировать в невзаимозаменяемые токены (NFT).

Telegram представил компаниям, приложениям и сайтам возможность отправки кодов подтверждения через мессенджер Оплачивать их можно через платформу Fragment, отправка обойдется в $0,01 за пользователя.

В числе других обновлений, о которых объявил мессенджер:

появление новых категорий для жалоб на контент, например, «нелегальные товары», «личные данные», «авторское право», «мошенничество или спам» и т. д.;

переработанный интерфейс видеочатов на iOS:

поддержка прямые трансляции в режиме RTMP в приложении для Android (в iOS эта функция появилась в 2022 году).

Накануне Telegram объявил конкурс для разработчиков собственного медиаплеера, который команда планирует добавить сначала в мобильную версию приложения для iOS, затем — в Android и десктопную версию. Он заменит используемый сейчас AVPlayer. Победителю пообещали награду в $50 тыс.

В конце сентября Дуров рассказал о запуске бота @SearchReport для жалоб на нелегальный контент. Предприниматель отмечал, что команда обновила условия обслуживания и политику конфиденциальности по всему миру, чтобы удержать преступников от злоупотребления поиском Telegram.