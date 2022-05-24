Британия и США начали поиск альтернативы GPS из-за России
Великобритания и Соединенные Штаты ищут альтернативы спутниковой системы навигации GPS из-за возможных угроз со стороны России, сообщает The Times.
Заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин заявил, что правительству Соединенного Королевства «необходимо быть начеку», так как, по его словам, в ходе боевых действий на Украине Россия предпринимает попытки глушения сигнала GPS. «Обе стороны используют целый ряд возможностей. Нам нужно извлечь из этого уроки и продолжить работу над собственными инновациями в этой сфере», — сказал он газете.
Как пишет Times, Лондон рассматривает возможность создания системы спутниковой навигации в том числе на платформе британской OneWeb и американской NextNav. Последняя сейчас ведет переговоры с британским правительством о развертывании системы навигации, которая использует только сигнал наземных станций, в Лондоне и Манчестере.
Исполнительный директор NextNav Ганеш Паттабираман заявил, что компания также сотрудничает с властями США, чтобы попытаться создать систему, которая сможет заменить GPS «в связи с угрозой, которой она подвергается со стороны России и других [стран]». По его словам, резкое прекращение работы GPS выведет из строя системы энергоснабжения, мобильные телефоны, разрушит банковскую систему и затруднит использование высокоточных вооружений.
В департаменте бизнеса, энергетики и промышленной стратегии правительства Соединенного Королевства сообщили изданию, что власти рассматривают «ряд вариантов усиления безопасности» страны, в том числе альтернативы GPS, не предполагающие использования спутников.
19 марта глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Соединенные Штаты в рамках санкций рассматривают возможность отключения России от GPS, не приведя подробностей в подтверждение своих слов. При этом он призвал россиян «не напрягаться», поскольку НИС «ГЛОНАСС» продолжит работать.
OneWeb ранее сотрудничала с «Роскосмосом» в вопросе вывода спутников на околоземную орбиту, однако 3 марта совет директоров британской компании решил приостановить подготовку ко всем планировавшимся запускам своих спутников с космодрома Байконур. Это произошло после того, как российская госкорпорация потребовала, чтобы Великобритания вышла из состава акционеров OneWeb