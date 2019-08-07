ФАС возбудила дело в отношении Минпросвещения из-за школьных учебников

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело по признакам нарушения Министерством просвещения антимонопольного законодательства. Служба усматривает в действиях сотрудников министерства признаки нарушения п. 2. ч.1 ст. 15 закона «О защите конкуренции»: необоснованное препятствование федеральными органами власти осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами, в том числе путем установления не предусмотренных законодательством Российской Федерации требований к товарам или к хозяйствующим субъектам. Это следует из имеющейся у РБК копии приказа ФАС. Подлинность документа подтвердили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Признаки ограничения конкуренции антимонопольная служба выявила после обращения издательств, входящих в корпорацию «Российский учебник» — «Дрофы», «Вентана-Граф» и «Астрель». Они пожаловались на то, что Минпросвещения назначило в прошлом году дополнительную экспертизу учебников в Российской академии образования. В результате этого федеральный перечень учебников, на основе которого для школ из бюджета закупается литература, сократился на 37%.

В новый перечень учебников, который был утвержден приказом Минпросвещения №345 в декабре 2018 года, не попали учебники тех издательств, которые проходили экспертизу не в Российской академии образования, а в других, уполномоченных на это организациях, заявлял ранее РБК президент корпорации «Российский учебник» Александр Брычкин. Издательства, по его словам, таким образом, изначально были поставлены в неравные условия.

ФАС в апреле прошлого года выдала Минпросвещения России предписание устранить нарушение закона «О защите конкуренции» и вернуть в федеральный перечень учебников исключенные из него издания. Срок, который был определен службой, — 31 мая.

РБК направил запрос в пресс-службу Минпросвещения.