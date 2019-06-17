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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
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Генпрокуратура нашла 50 ошибок Минпросвещения при отборе учебников
Генпрокуратура вслед за ФАС критически оценила новый федеральный перечень школьных учебников, сформированный Минпросвещения. Министерство в ответ пообещало изменить порядок формирования перечня
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

При формировании нового федерального перечня школьных учебников было допущено более 50 фактических и технических ошибок. Об этом первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман сообщил в письме министру просвещения Ольге Васильевой. Копия документа, датированного 6 июня, есть у РБК. Его подлинность подтвердил собеседник, близкий к Генпрокуратуре.

Федеральный перечень учебников — это список изданий, рекомендованных для использования в государственных школах. Новый федеральный перечень был утвержден приказом министра просвещения №345 от 28 декабря 2018 года, предыдущий — приказом №253 от 31 марта 2014 года (тогда министром был Дмитрий Ливанов).

«Из перечня исключили учебники с фактическими ошибками и устаревшими данными», — пояснялось на сайте Минпросвещения. Однако в результате перечень, экспертизу которого провела Российская академия образования, сократился более чем на 35%, с 1377 до 863 наименований, следует из письма Буксмана. Это свидетельствует «о несоблюдении утвержденной министерством процедуры формирования федерального перечня учебников, что повлекло принятие преждевременного решения, в котором допущено более 50 фактических и технических ошибок», говорится далее в документе.

Генпрокуратура отмечает, что министерство согласно его собственным решениям (от 2016 и 2014 годов) не могло отправить на экспертизу весь перечень — оно может включать или исключать отдельные наименования, но не признавать весь перечень недействительным и формировать его заново, подчеркнул Буксман.

Технологии и медиа
ФАС обязала Минпросвещения расширить федеральный перечень учебников

Из перечня исключили большое количество учебников издательств «Астрель», «Вентана-Граф» и «Дрофа». Но в итоговом списке ведомства присутствуют учебники всех издательств, поскольку Минпросвещения не только удалило учебники, но и вернуло несколько книг, которые ранее были вычеркнуты из списка. Среди них популярный учебник по математике для младших классов Людмилы Петерсон.

Заместитель генпрокурора предложил министерству исправить приказ от 2018 года, по которому сформировали последний перечень, и «проинформировать Генеральную прокуратуру Российской Федерации, в том числе сообщить о выполнении предупреждения ФАС», закончил Буксман.

Письмо Буксмана Васильевой было написано после рассмотрения Генпрокуратурой обращения генерального директора издательства «Дрофа» Юрия Котлярова, о котором ранее писал «Коммерсантъ». Ранее ФАС выдала Минпросвещения предписание устранить нарушение закона «О защите конкуренции» и вернуть в федеральный перечень исключенные из него в апреле 2018 года издания. В Арбитражном суде Москвы добиться отмены последнего перечня пытаются «Астрель», «Вентана-Граф» и «Дрофа», входящие в корпорацию «Российский учебник». В «Русском учебнике» РБК сообщили, что недовольны невключением в перечень учебников классической линии географии для 5–9-х классов, подготовленных издательством «Дрофа» совместно с Русским географическим обществом.

Ситуация двоякая, отметила в разговоре с РБК директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. С одной стороны, в перечень вернулись некоторые хорошо зарекомендовавшие себя учебники, в том числе математика Петерсон. С другой — к процедуре формирования нового перечня есть вопросы. «Экспертиза должна быть исключительно открытой процедурой, сейчас в перечне явно превалируют учебники издательства «Просвещение», — указала Абанкина.

Само наличие перечня мешает учителям, полагает ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко. «Не думаю, что всю эту возню с заморозкой или изменением перечня замечают ученики, но учителям действительно неудобно. Потому что при изменениях в перечне им приходится переделывать планы», — указал он. По его мнению, перечень в принципе не должен существовать, поскольку он ограничивает конкуренцию. «Должны быть установлены учебные стандарты, и производители учебников должны доказать, что соответствуют им. А далее учителя уже сами будут регулировать рынок, выбирая наиболее интересные и удобные учебники», — сообщил он.

Минпросвещения уже разработало новый порядок формирования перечня, в котором учтены поступившие в адрес ведомства замечания, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. «[Перечень] основан на принципах открытости экспертизы и повышения качества учебной литературы. Соответствующие документы направлены в Минюст», — добавили в министерстве.

Объем рынка учебной литературы в России около 30 млрд руб. в год, сообщил РБК вице-президент корпорации «Русский учебник» Андрей Галиев.

РБК направил запрос в Генпрокуратуру.

Автор: Полина Звездина
При участии: Дмитрий Серков
Теги: Генпрокуратура, учебники, школы, Ольга Васильева
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ФАС обязала Минпросвещения расширить федеральный перечень учебников
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Минпросвещения сократило федеральный перечень учебников на 37%
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Минобразования отчиталось о 30% не прошедших экспертизу учебников
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