Генпрокуратура нашла 50 ошибок Минпросвещения при отборе учебников

Генпрокуратура вслед за ФАС критически оценила новый федеральный перечень школьных учебников, сформированный Минпросвещения. Министерство в ответ пообещало изменить порядок формирования перечня

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

При формировании нового федерального перечня школьных учебников было допущено более 50 фактических и технических ошибок. Об этом первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман сообщил в письме министру просвещения Ольге Васильевой. Копия документа, датированного 6 июня, есть у РБК. Его подлинность подтвердил собеседник, близкий к Генпрокуратуре.

Федеральный перечень учебников — это список изданий, рекомендованных для использования в государственных школах. Новый федеральный перечень был утвержден приказом министра просвещения №345 от 28 декабря 2018 года, предыдущий — приказом №253 от 31 марта 2014 года (тогда министром был Дмитрий Ливанов).

«Из перечня исключили учебники с фактическими ошибками и устаревшими данными», — пояснялось на сайте Минпросвещения. Однако в результате перечень, экспертизу которого провела Российская академия образования, сократился более чем на 35%, с 1377 до 863 наименований, следует из письма Буксмана. Это свидетельствует «о несоблюдении утвержденной министерством процедуры формирования федерального перечня учебников, что повлекло принятие преждевременного решения, в котором допущено более 50 фактических и технических ошибок», говорится далее в документе.

Генпрокуратура отмечает, что министерство согласно его собственным решениям (от 2016 и 2014 годов) не могло отправить на экспертизу весь перечень — оно может включать или исключать отдельные наименования, но не признавать весь перечень недействительным и формировать его заново, подчеркнул Буксман.