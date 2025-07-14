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Технологии и медиа ,  
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«Ростелеком» ответил на жалобу пользователя об ограничениях трафика

«Ростелеком» указал, что безлимитные тарифы для пользователей не имеют ограничений. Но скорость могут ограничивать при «аномальном трафике» для проверки. Ранее пользователь пожаловался на ограничения скорости после 6 скачанных Тб
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Фото: Олег Елков / Shutterstock
Фото: Олег Елков / Shutterstock

Информация о том, что абонентам «Ростелекома», которые потребляют более 1 Тб интернет-трафика в месяц, будут снижать скорость подключения, не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

Ранее пользователи начали сообщать в соцсетях об ограничении им потока интернет-трафика в связи с тем, что объем переданных (как входящих, так и исходящих) данных оказался большим. Один из пользователей показал скриншот из личного кабинета, из которого следовало, что объем входящего трафика превысил 6 Тб за 13 дней июля, а исходящего — 4 Тб.

«Ростелеком» не менял условия, правила и тарифы на пользование домашним интернетом для личных, семейных и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, подчеркнули в компании. Безлимитные тарифы для физических лиц не имеют ограничений по объемам скачиваемого трафика, отметили там.

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«В случае аномального трафика (в десятки и сотни раз превышающего средний объем потребления) скорость передачи данных может быть снижена для проведения проверки и обеспечения безопасности сетевой инфраструктуры, чтобы все пользователи домашнего интернета могли получать услуги в полном объеме», — пояснили в «Ростелекоме».

В пресс-службе сослались на п. 3.4.11 Единых правил оказания услуг абонентам компании. В нем говорится, что «в случае создания абонентом значительной нагрузки на сеть связи, в том числе с использованием протоколов peer-to-peer», оператор не может гарантировать скорость передачи данных.

«По данному конкретному случаю проводится изучение обстоятельств, с абонентом обязательно свяжутся», — добавили в «Ростелекоме», не уточнив, о каком именно абоненте, обратившемся с жалобой, идет речь.

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Анна Балашова Анна Балашова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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