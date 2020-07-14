В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

Вечером 14 июля в работе мессенджера WhatsApp произошел сбой. По данным сайта Downdetector, проблемы начались около 23:00 мск. К 23:19 на сайте было уже более 4,6 тыс. сообщений о сбоях в работе WhatsApp, позже это число выросло до 15,9 тыс.

Большинство сообщений касалось потери связи, пользователи также жаловались на невозможность отправлять и получать сообщения.

Как сообщает Downdetector, сбои фиксировали пользователи по всему миру. Больше всего жалоб приходило из Европы, в том числе Нидерландов, Великобритании, Германии, Австрии, Италии. Также с проблемами столкнулись жители США, Мексики и стран Южной Америки (Бразилии, Колумбии, Аргентины, Эквадора, Перу, Чили).

Ближе к полуночи по московскому времени мессенджер восстановил работу.

Материал дополняется.