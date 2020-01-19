Пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp

В работе WhatsApp произошел сбой, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает проблемы в работе различных интернет-ресурсов.

По информации Downdetector, сбои в мессенджере наблюдаются примерно с 13:35 мск. Сообщается, что пользователи испытывают сложности с подключением к серверу (92%), доступом к веб-сайту (3%) и авторизацией (3%).

Пользователи социальных сетей также пожаловались на некорректную работу мессенджера. Они, в частности, отметили, что в WhatApp перестали загружаться фото и видео, а также возникли проблемы с отправкой и получением голосовых сообщений.