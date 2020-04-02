В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp произошел сбой, сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Проблемы в работе Facebook возникают в основном при загрузке изображений (72%), просмотре новостной ленты (16%) и входе с систему (10%). В Instagram сбои в большинстве случаев связаны с просмотром новостной ленты (55%), пользователи также жалуются на то, что не могут просматривать истории (37%), и делать публикации (6%). В WhatsApp у пользователей возникли проблемы с отправлением и получением сообщений (67%), а также с соединением (31%).

Большинство жалоб на работу сервисов поступили из США. Также на сбой обратили внимание пользователи в Мексике, Аргентине, Бразилии, Колумбии и в некоторых европейских странах. В России с проблемами столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга.

О сбоях писали и пользователи соцсетей. В том числе они жаловались на то, что Facebook не обновляет новостную ленту, а в Instagram возникают проблемы с загрузкой.

Пользователи также сообщали о сбое в работе Facebook и Instagram 13 марта. Тогда проблемы наблюдались в США, Франции, Германии, Великобритании, Бразилии, Колумбии, Индии, Сингапуре и других странах.