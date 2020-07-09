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СМИ назвали дату запуска музыкального сервиса Spotify в России

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Шведский стриминговый сервис Spotify станет доступен для российских пользователей 15 июля. Об этом сообщают Music Business Worldwide и Variety.

Россия является 17-м крупнейшим музыкальным рынком в мире. Она станет 80-й страной, где начнет работать стриминговый гигант. Ожидается, что первым партнером Spotify в России станет оператор МТС. Следующей страной, где планируют запустить сервис, будет Южная Корея, сообщает MBW.

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По данным Spotify за апрель, у сервиса 130 млн платных подписчиков и 286 млн пользователей по всему миру, сообщает Variety. Две недели назад стоимость акций Spotify достигла исторического максимума — $267,48.

По информации издания, компания объявила о заключении соглашения с Warner Bros.Spotify и DC Comics о создании подкастов о супергероях и суперзлодеях.

Сервис потокового аудио Spotify позволяет прослушивать 50 млн музыкальных треков и более миллиона подкастов.

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