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Протесты в Белоруссии ,  
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Белорусское издание Tut.by лишили статуса СМИ

В руководстве издания заявили о том, что продолжат работать в качестве интернет-ресурса
Фото:Виктор Драчев / ТАСС
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Белорусское издание Tut.by, ставшее с начала протестов в республике одним из наиболее читаемых новостных порталов, лишили статуса средства массовой информации сроком на три месяца. Об этом сообщает редакция Tut.by.

«Приказом министра информации Игоря Луцкого от 29 сентября, который получила редакция, для TUT.BY приостановлена возможность использовать с 1 октября 2020 года статус сетевого издания», — говорится в сообщении.

При этом в издании отметили, что новости продолжат выходить, поскольку редакция будет работать как интернет-ресурс без статуса СМИ.

В Tut.by. указали, что регистрация интернет-ресурсов в качестве сетевых изданий в Белоруссии носит добровольный характер. Лишение статуса СМИ не позволит журналистам «работать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию».

В редакции отметили, что после президентских выборов издание получило четыре предупреждения от Министерства информации Белоруссии по поводу опубликованных материалов.

Tut.by. было создано в 2000 году и изначально специализировалось на публикации новостей и предоставлении сервиса электронной почты.

Ранее у белорусских властей уже возникали претензии к Tut.by. Так, например, в 2019 году главный редактор издания Марина Золотова была оштрафована на 3150 евро по делу о сбоях при доступе к платной подписке услуг, которые предоставлялись агентством одному из его заказчиков.

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