Сенаторы подготовили законопроект о «цифровом профиле»

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак подготовил законопроект о «цифровом профиле» — платформе, в которой будут собраны различные сведения о гражданах. Также он вводит понятие электронного удостоверения личности гражданина

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Вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак разработал законопроект о «цифровом профиле» и планирует в ближайшие дни внести его в Госдуму, рассказал РБК сам сенатор. Он возглавляет Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде.

Инициатива нацелена на создание условий для развития цифровой экономики и достижение целей одноименного нацпроекта, пояснил Турчак. Как следует из пояснительной записки к проекту закона (есть у РБК), он вводит правовой институт «цифрового профиля» и электронного удостоверения личности гражданина, которое предоставит доступ к профилю, а также основные подходы к регулированию вопросов дистанционной идентификации и аутентификации граждан.

Каким будет порядок получения сведений с использованием «цифрового профиля», в законопроекте не описано. Не определены в нем и способы выражения согласия гражданина на оказание ему услуг, «технологически неразрывных с услугами сотовой связи и направленных на повышение их потребительской ценности», то есть тех, для получения которых необходимо подтвердить личность через мобильный телефон. Закон носит рамочный характер, порядок идентификации и аутентификации с использованием «цифрового профиля» необходимо будет определить на уровне подзаконного акта, пояснила РБК руководитель рабочей группы по цифровой экономике Совфеда Людмила Бокова. «Договором об оказании услуг связи может быть предусмотрено, что его стороны направляют друг другу юридически значимые сообщения в виде электронных документов с использованием идентификаторов, например, личного кабинета в мобильном приложении», — отметила Бокова.

Создание «цифрового профиля» — платформы, на которой будет храниться информация о гражданине в виде ссылок на юридически значимые записи в информационных системах государственных органов и организаций (например, на данные о недвижимости или налогах), — предусмотрено в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Основной платформой для идентификации в «цифровом профиле» является Единая система идентификации и аутентификации, на базе которой работает, в частности, портал госуслуг.