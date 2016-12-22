В правительстве назвали срок перевода россиян на электронные паспорта

Электронный паспорт должен будет объединить всю юридически значимую информацию о своем владельце. В кабмине уже начали разработку законопроекта о переводе россиян на электронную версию основного документа

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В 2021 году в России должен начаться постепенный перевод граждан на электронные паспорта. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сообщает газета «Ведомости».

Электронные паспорта должны в конечном итоге полностью заменить бумажный вариант документа. Как пояснили в пресс-службе правительства, он может быть изготовлен в виде пластиковой карточки с электронным чипом. Обсуждение проекта по введению электронных паспортов проходило на двух совещаниях в правительстве: первое из них было проведено 14 сентября под председательством зампреда правительства по цифровой экономике Максима Акимова, второе — 17 сентября под председательством премьера Дмитрия Медведева.

Со ссылкой на одного из участников обсуждения в правительстве, «Ведомости» пишут, что на этот чип будет записана не только та информация, которая сейчас присутствует в паспорте — речь идет об объединении в одном документе еще и СНИЛС, водительских прав и прочих личных данных. Параллельно с этим должен быть создан единый реестр данных всех граждан России, утверждает источник.

По словам пресс-секретаря председателя правительства Олега Осипова, разработкой законопроекта об электронном паспорте займутся Минэкономразвития и автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ). Соответствующее поручение уже дал зампред правительства по цифровой экономике Максим Акимов.

По данным «Ведомостей», стоимость реформы по переводу россиян на электронные паспорта может составлять 114,4 млрд руб. до 2024 года. Возместить эту сумму для бюджета планируется за счет госпошлины на получение нового документа.

В пресс-службе правительства подтвердили, что электронный паспорт будет давать государственным информационным системам доступ к «цифровому профилю» гражданина, объединив всю необходимую информацию для совершения юридически значимых действий.

О создании к 2023 году в России системы «Цифрового профиля» гражданина ранее стало известно из проекта нацпрограммы «Цифровая экономика», одобренного правительством 17 сентября. Как пояснял РБК собеседник в правительстве, речь идет о создании метапрофиля гражданина — это данные о человеке, которые хранятся в виде ссылок на юридически значимые записи в электронных госреестрах (например, на данные о недвижимости или налогах). Таким образом, аккаунт в «Цифровом профиле» позволит объединить всю юридическую информацию о человеке, сократив время на обмен информации между ведомствами. При этом правительственным учреждениям не будет требоваться согласие гражданина на обработку информации о его профиле в системе. В то же время коммерческие организации, которым потребуется информация, будут обязаны получать подобное согласие. Речь, в частности, может идти о банках, собирающих данные о потенциальном займополучателе.